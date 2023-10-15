陸外貿動向 廣交會成風向球

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第134屆廣交會將於10月15日至11月4日於廣州分三期舉辦，在大陸9月份進出口額創下2023年以來新高背景下，外界關注大陸外貿能否持續復甦，有大陸「外貿風向球」之稱的廣交會動態備受關注。

綜合陸媒14日報導，大陸海關總署近日公布，2023年大陸外貿規模穩中有增。進出口逐季抬升，一、二、三季進出口分別為人民幣（下同）9.72兆、10.29兆、10.79兆元。9月進出口3.74兆元，創2023年單月新高。

廣交會發言人徐兵13日指出，第134屆廣交會是自第104屆改革以來組展優化調整力道最大的一屆。規模再創新高，展覽總面積擴大至155萬平方公尺，較上屆（2023年上半年舉辦的第133屆）增加5萬平方公尺。展位總數7.4萬個，比上屆增加近4,600個，其中出口展7.2萬個、進口展1,550個。

依各期、各展區不重複統計，第134屆廣交會參展企業28,533家，比上屆增加3,135家，其中出口展參展企業27,883家。進口展參展企業650家，來自43個國家和地區，其中「一帶一路」共建國家參展企業占60％。

本屆廣交會有多場重要活動：10月14日，將舉辦第134屆廣交會開幕招待會暨全球採購推介活動啟動儀式。10月15、16日將分別舉辦綠色貿易專題研討會、國際貿易單據數位發展與應用研討會等論壇活動。

14日為廣交會開始前一天，當日下午4時許廣州重要交通樞紐：廣州白雲國際機場的入境通道排滿大批外國旅客，目測人潮約數百人。鄰近廣交會展館的客村地鐵站周邊電信營業廳，也可見急著趕辦電信業務的外國客商。