天貓拚雙11全網最低價

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為促進消費，大陸電商巨頭阿里巴巴備戰電商重頭戲「雙11」。陸媒14日指出，阿里巴巴旗下淘天集團在天貓「雙11」啟動會上，把「全網最低價」定為核心目標，包括三大產業發展中心及使用者、平台、直播等橫向部門，都明確「全網最低價」為核心KPI。

澎湃新聞14日報導，接近淘天集團的業界人士透露，「雙11」淘寶新增兩類商品：一、「全網低價」，保證同時段所有電商平台最低價。二、「官方立減（即時折扣）」，單品價格直降15％以上，無須跨店湊單。主要資源如搜尋、推薦、主會場、直播等，全面向全網最低價商品傾斜。淘寶百億補貼也將推出「買貴必賠」服務。

另據天貓招商規則內部人士透露，在商家端也全面向提供全網低價商品的品牌傾斜。2023年天貓「雙11」將在活動期間新增「雙11天天低價」活動，對應打上特殊標籤的商品將獲得全週期的推薦加權。

報導指出，多年來，天貓「雙11」的主要促銷手段一直是跨店滿減（滿額折扣），今年首次在「雙11」強調全網最低價，並推出一件直降和買貴必賠，可視為淘天集團「價格力」戰役的一次集中爆發。

淘天內部人士透露，「全網最低價」這完全有別於往年平台成交總額（GMV）、日活躍用戶數量（DAU）等指標的KPI，直接來自淘天集團執行長戴珊。2023年以來，戴珊一直強調把「用戶為先」定為淘天集團的首要戰略，淘天五大戰役之一的「價格力」被認為是「用戶為先」的直接體現。