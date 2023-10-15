提振A股 護市措施加速推出

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大陸近期維護A股市場動作不斷

為提振A股市場低迷氣氛，大陸政府護市動作在「十一」長假後開始加速。大陸證監會14日表示，將階段性收緊融券和戰略投資者配售股份出借，以進一步加強融券業務逆周期調節。證監會並強調，可以對戰略投資者配售股份出借予以調整，「令上市公司高管專注主業」。

在經濟成長下滑、房債問題與消費疲軟等因素干擾下，A股今年表現不佳，上證綜指13日再度失守3,100點關卡，收報3,088.1點，跌0.64％，低於今年開年首日收盤的3,116.5點。

綜合陸媒14日報導，大陸官方近日連續出手穩市，大陸證監會表示，根據當前市況，對融券及戰略投資者出借配售股份的制度進行針對性調整優化，在保持制度相對穩定的前提下，階段性收緊融券和策略投資者配售股份出借，以進一步加強融券業務逆周期調節。

融券方面，將融券保證金比例由不得低於50％上調至80％，對私募證券投資基金參與融券的保證金比例上調至100％，以發揮制度的逆周期調節作用，並督促證券公司加強融券交易行為管理。

另外，大陸證監會可以對戰略投資者配售股份出借予以調整，為突出上市公司高管專注主業，取消上市公司高管及核心員工透過參與戰略配售設立的專項資產管理計劃出借，適度限制其他策略投資者在上市初期的出借方式和比例。證監會還將加大對各種不當套利行為的監管，進一步加強監管執法，對各種違規行為從嚴從重處罰。

對於官方為何將融券保證金比例從原來的50％調升至80％？業內人士表示，融資融券制度本身具備逆週期調節功能，繼9月份融資保證金比例下調後，提升投資者資金使用效率，為市場打開資金增量供應空間。如今證監會對融券等制度進行階段性調整優化，適度提高融券保證金比例及限制戰投配售股票出借，可以達到最優的政策效果。

報導指出，融券制度作為A股市場基礎性制度，運行10餘年來保持平穩，在促進價格發現、平衡異常波動方面發揮積極作用。截至今年9月底，融券餘額只占A股流通市值的0.1％。