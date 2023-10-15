中國經濟新常態下的投資策略：價值投資

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投資人原本期望中國經濟在疫後復甦，如今經濟態勢反成隱憂，讓人不禁對投資中國產生質疑。時間拉回到今年1月份，歷經長期封城後，中國經濟高調重啟，消費支出大幅成長。但跟許多西方經濟體不同的是，中國政府並未積極推出經濟刺激措施，經濟成長動能消退。

企業方面，過去三年的零星封城導致經濟復甦態勢脆弱，政府後續又力圖降低房地產業債務，進而削弱經濟成長力道。投資人的失望反映於中國股市上，在全球市場攀升之際，A股的表現卻落後於成熟市場與新興市場。

然而，儘管經濟面臨考驗，中國政府的因應力道卻相對緩和。原因可能在於年初時的政策重點各異。一方面，政府過去20年舉債投資基礎建設與房地產，長期形成結構性失衡；另一方面是更迫切的議題，包括消費者信心與企業信心疲弱，且經濟成長放慢。政府官員難有共識應該聚焦哪項考驗，因此不易推出統一而果斷的政策措施。

但在消費者信心與企業信心降低、經濟趨緩的背景下，風險愈來愈難以忽視。例如，製造業活動受到出口成長減速等因素拖累，已經連續數月萎縮，包括營建在內的服務業活動亦下滑；住宅房地產市場的銷量和價格亦走跌。有鑑於此，中國人民銀行祭出定向政策，大幅下修現有房貸利率，同時調降首套房和二套房的最低頭期款比例。

展望短、中期，中國經濟面臨諸多考驗，出現結構性放緩的房地產業便是一大挑戰。高槓桿企業可能面臨壓力，房地產開發商違約情況可能衝擊地方政府財務，或為銀行帶來一定程度的壓力，伴隨而來的經濟萎縮期需要一段時間才會結束。

即使如此，聯博預期不會出現系統性崩盤。第一，拜謹慎法規之賜，中國的銀行體系過去十年的韌性逐漸加強，不但擁有大量資本緩衝，人行亦能迅速因應銀行倒閉事件。

第二，地方政府債務固然目前規模仍大，但過去十年成長趨勢已經趨緩，必要時中央政府亦會出手吸收債務。第三，中國正在轉型成更為平衡的經濟模式，因此經濟成長放緩是必經過程。經濟不再以重工業與出口業為重心，將導致經濟放慢，直到這些資源重新部署。

儘管面臨難關，中國股市的長期前景仍舊值得期待，境內外市場的評價較過去十年具吸引力；相較於追蹤成熟市場股票的MSCI世界指數，中國股市亦相對便宜。此外，企業獲利回溫機率也高，但可能到2024年才會發生。倘若美元在日後疲軟，有機會吸引額外資金流入中國，股票與人民幣可望受惠。

置身經濟放慢的新常態，價值型投資策略將勝過成長型投資策略。鎖定現金流充沛、評價合理的優異企業將是投資關鍵。

包括接軌政府商業與政策目標的企業，如科技安全與國內減碳政策；以及工業景氣循環股，例如公車與堆高機製造商，這些公司研發出優異產品，且在國際市場占有一席之地，因此營運橫跨內銷與外銷市場，擁有眾多推升業績的途徑。其他領域亦存在類似機會，像是家用醫療器材、家電與電商，均具有投資吸引力，可藉此部署活絡的中國股市。

多年來，中國成功扮演全球經濟引擎的角色，如今可能功成身退，邁入下一個發展階段，進而帶來投資考驗。在市況不斷變動背景下，長線投資人若能採取得以因應變動的策略，可望在多元配置全球股市之際，更有信心納入中國股票。