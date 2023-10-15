Q4保單盤點 揪缺口加強保障

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第四季到來，民眾可趁機重新檢視保單，更可評估在保障、投資上如何強化，各金融機構強調，可依照自己的人身保險缺口，投資上則可以依照不同投資屬性選擇合適的保單。

第一金人壽建議民眾每年至少要做一次保單健檢，如果近期經歷結婚生子、買房等人生轉變，更應重新檢視自身保障是否足夠。第一金人壽表示，還沒規劃保險保障的民眾，可以先從壽險、醫療險、意外險等基本保障著手；若想進一步提升保障，則可再規劃實支實付醫療險、癌症險及重大疾病險等。

第一金人壽提醒，民眾應考慮自己的預算及需求，如果預算有限，也可以先規劃定期保險，或透過主約搭附約的方式，以經濟實惠的方式建立保障防護網。

第一銀行建議，建議民眾先檢視自身人身風險缺口，可以選擇多倍型保險保障的利率變動型保險或分紅保單，再依個人需求選擇繳費期間、保單幣別等選擇合適商品。

華南銀行建議，年末將近，提醒客戶善用年度贈與244萬元額度及人身保險費的所得稅扣除額；客戶可透過分年贈與規畫分期繳保險將資產移轉下一代，如高保障或儲蓄險商品。

投資型保單方面，一銀強調，考量總體景氣的不確定性及投資市場持續震盪，針對保守型客戶，建議可以選擇有機會享增值回饋分享金及具有生存保險金給付的利率變動型保險或是連結保險公司經營績效的分紅保單，特別適合子女教育金需求或是退休計劃。風險屬性較為積極的客戶可選擇投資型保單連結由專業投資團隊代操的投資帳戶或是附身故保證給付的保單，除可參與市場、又可兼顧保險保障等規劃。

華銀分析，建議可配置美元保單或是分紅保單，美元保單的宣告利率及預定利率較新台幣保單高，讓客戶有機會享有較佳的資產增值效果；分紅保單可兼具保障功能，另又有機會可參與保險公司經營績效。但注意保險建議為中長期持有，中途解約可能需負擔解約費用；另提醒目前市場上分紅保單為自由分紅保單，紅利非保證給付，仍需注意保險公司經營績效。

第一金人壽建議，民眾可以善用「利變壽險」或「利變年金險」穩定累積財富，保險公司會用「宣告利率」幫保戶累積保單價值準備金，但第一金人壽提醒，「宣告利率」並不是固定或保證利率，可視為投保時的參考數據，但並不等同於報酬率。「利變險」提早解約可能衍生解約費用，民眾應以長期持有為前提，才能達到資產累積的效果。