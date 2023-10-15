旅平險+不便險 出遊最強防護網

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中秋、國慶連假後，緊接著將是賞楓、聖誕節、跨年，明年初又有農曆新年，加上疫情威脅下降，民眾開心出遊，但在快樂出門前，也別忘了投保旅平險、旅遊不便險，讓旅遊更加安心。

第一銀行建議，針對國內旅遊建議投保旅行平安保險附加意外傷害醫療附約，國外旅遊則建議再加保海外突發疾病醫療險及旅遊不便險，以保障人身風險或因班機延誤造成額外經濟損失等風險。

華南銀行主管指出，建議民眾可使用信用卡刷付機票團費，即可獲得信用卡附贈的保險，不用額外投保及支付額外保費即可享有基本保障。以華南信用卡為例，可享最高5,000萬元的旅遊平安險、最高1,000萬元的海外全程保障最、最高100萬元的傷害醫療費用及最高6萬元的旅遊不便險（含班機延誤、行李延誤、行李遺失等項目）。

惟如有特別需求或認為理賠上限不足，建議可於旅程前針對個人狀況加保相關旅遊平安險及不便險，讓保障更充足。此外，民眾出遊建議投保旅平險，可透過華銀網路投保平台，24小時線上試算、立即投保，投保快速又便利，民眾現在可透過華南Rich家APP網路投保旅行險，單筆保費滿100元(含)以上，即有機會獲信用卡刷卡金高達3,000元。

第一金人壽分析，民眾可以用「旅平險」或「傷害險」規劃意外保障。「旅平險」保障期間是以「日」計算，投保開始到結束以「24小時」為單位，建議民眾從踏出家門開始算起，一路投保至回到家後，才能順利轉嫁風險，避免保障空窗期。若民眾每年出遊次數較多，則可以考慮直接投保「傷害險」，也就是大家熟悉的「意外險」，一次築起至少一年的意外保障。第一金人壽表示，「傷害險」除了出遊適用，平日通勤或假日返鄉若發生意外，也能享有意外保障。

保誠人壽提醒，投保旅平險可謹記三大要訣，包括：全面、條款及時效。第一要訣「全面」是指民眾要先檢查保險期間是否涵蓋全程旅遊，並根據不同地區的旅遊風險調整投保額度，目前市面上的國外旅平險投保天數有最長180天的限制，若是有長期旅外的規劃，則須特別留意，可以考慮由其他保險提供保障。

第二要訣「條款」則是提醒民眾要注意投保條款保障內容，旅平險及其附約主要是保障旅行中的人身意外或是突發疾病，若是想保障班機延誤、行李遺失等風險帶來的不便和損失，則應另外購買旅遊不便險。

第三要訣「時效」提醒民眾留意投保時間，旅平險最晚需於出國前一小時完成投保，出了海外即無法投保。