星源漁業總經理 養殖達人張東昇 開啟台灣第二春

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泓德能源旗下的「星源漁業」，主要負責漁電共生案場養殖規劃與執行，也是漁電共生最具指標性的水產品牌。今年開始以生態養殖方式於台南七股漁電共生之「日運案場」，混養白蝦、烏魚與虱目魚，成果斐然，幕後推手就是人稱「東哥」的星源漁業總經理張東昇。

泓德能源由董事長謝源一和總經理周仕昌兩人三顧茅廬，才邀請到擁有超過40年經驗、曾在世界最大養蝦場管理4,000公頃漁塭的養殖達人張東昇，回台組成星源漁業專業養殖團隊。東哥直言，一方面是疫情影響，另一方面則是被董總兩人強調的「養殖為本」的理念所打動，才接下這份任務。他強調，這次回來希望分享多年來在養殖路上跌倒的傷痕與經驗，把多年下來完成的SOP跟年輕人分享，要開啟台灣養殖業的第二春。

東哥進一步說，日運案場含鹽量高、缺乏淡水，首次養殖策略就是「慢慢養」，透過微生物、益生菌來控制池水環境，並搭配AI智慧管理系統，自建大數據監控養殖過程並累積資料庫。

舉例來說，台南七股地區養殖池水鹽度超過千分之50之上，許多生物雖可以成長但總是伴隨著高死亡率，不利白蝦養殖，而原定7月底採收白蝦的計畫，雖因颱風杜蘇芮而延期，卻也因颱風雨量為養殖池帶來新水並淡化了鹽度，8月首次採收白蝦的成果，超過1,500台斤，烏魚與虱目魚則預計於11月份收成，2023年漁獲總營收預估超過1,200萬元，吸引中央和地方政府官員前來參觀，當地的養殖戶、附近的漁電共生案場負責人等，都很好奇星源漁業的成功祕訣。

東哥最遠曾跑到伊朗建設蝦苗場，也掌管過印尼面積廣達4,000公頃的魚塭，多年來，陸續見過各種不同型態的養殖環境。他說，每個池子形狀、水質、進排水、陽光照射都不一樣，做漁電共生就要有心理準備，每個案場都不同，得依照條件得要量身定做。

泓德從一開始設計養殖池時，就先讓養殖部門看過，再進行排布跟光電板設計，這麼一來，養殖場後續的安排就會順手的多，不會因為光電板影響養殖成效。星源漁業同時整合魚塭開發、水產設計、魚苗培育、養殖到收穫等產業鏈，還廣邀多家水產通路建立策略聯盟，建構產銷一條龍的策略，掌握發電與漁獲雙商機。

台灣水產70％靠進口，東哥期望慢慢的調整比例，讓台灣本土養殖擴大市占率。他強調，只要漁民想要學習的技術，都會手把手教下去，並盡量雇用在地年輕人，讓養殖深耕。

台灣在此領域曾出現過一段空窗期，導致現場人員很少，多轉向學術研究。現在星源漁業碩士占了快7成，即使頂著這麼高的學歷，每人都還是要從搖竹筏開始學起，要會做水車、撒網，不管什麼學歷都要從基本功做起。養殖業就要配合養殖的週期，不要講幾點下班，放養時間不要排年休，等到收成之後，整理池子，設備歲修才能休年假，導正年輕人的觀念。

回台後的東哥，投身養殖現場外也常受邀到大學演講，分享養殖AI和經驗。由於星源漁業目前是台灣唯一一家在養殖業導入ERP管理的養殖公司，東哥說，雖然現在有AI協助管理，但是養殖還是要每天去看，不能只靠數據，放在池子的感測器會長藤壺、藻類，還是得清理，星源漁業團隊每天要在現場走動，一天測兩次，一次六個指標上傳到公司製表，會讀表才叫懂得養殖。AI系統可以提供數字，但是管理者下一個動作要做什麼？這才是關鍵。