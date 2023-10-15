利機總經理黃道景 化身專業保母完整人生

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台灣企業高層多半難在全力打拚事業之際，還能同時兼顧家庭生活，利機總經理黃道景說，早年投入職場之後，真的很拚也很累，更占去多數時間，但現在他不但兼顧夫妻相處時光，更在下班後成為照顧孫子的第二把交椅，對他來說，打拚工作同時兼顧家庭和樂才是更完整人生目標。

黃道景回想20餘年前，初入職場之後，面對老闆目標就是全力以赴，導致他的二個女兒出生時，人都出差在外，未能陪伴妻子之側。

他笑著說，讓他永遠忘不了，當年大女兒出生時，太太和女兒都還在月子中心，出差多日趕回來的他，第一時間衝到月子中心去看女兒，只記得著急地說「我要來看我女兒」，護理師二話不說，進入育嬰室之後，就抱起一個幼小嬰兒到他面前，仔細看小手腕上戴著一個小手環，就是寫著太太的名字，確定是他與女兒的首次見面。

初嘗為人父的欣喜冷靜後，黃道景心中非常納悶，此前他從沒去過該月子中心，為何護理師能知道他要看哪個嬰兒？好奇心驅使，他去問了該名護理師，護理師說：「你看看玻璃窗之後的十幾個嬰兒，除了你女兒之外，每個爸爸都來看過孩子，至今父親還沒現身的就剩妳女兒了」，再加上我第一次見到你，所以你一定是這小女嬰的父親。護理師言畢，黃道景既驚訝也深覺對妻女過於疏忽。

從此忙碌事業也同時兼顧家庭，一直是黃道景重視的一環。黃道景常需要以打小白球和客戶、供應商互動，常常一天從大清早就開始打，整天打個36洞也是常有的事，但之後為了和太太有更多交集和相處，他用心的請專業教練，帶太太入門，自己更是抽空帶著太太熟悉這項運動，沒想到，不僅二人相處時間變長、互動變多，太太也加入由科技圈另一半組成的女子高爾夫球團體，和業界人士互動更多，太太也在事業上為黃道景帶來幫助。

黃道景說，女兒結婚後，和女婿二人工作繁重，下班時間不定，為了能團結一家人，黃道景和太太決定幫小倆口帶小孩，最近幾個月以來，每天下班之後，黃道景成了專業育嬰的爺爺。

黃道景笑著說，從晚上6、7點回家後，到10點半至11點的睡前育嬰工作全部由他負責，之後再交給太太接棒，舉凡泡牛奶、換尿布、孩子哭鬧時的安撫全都一手擔當。

黃道景強調，照顧嬰幼兒的大小事，我現在可是專業級的，對他來說，工作雖累、事業雖重，但家庭和樂與團結在人生成就中更是無可取代。