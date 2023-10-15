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工商建研會青年團會長張銀峻，目前在台灣的「本業」為怡品室內裝修設計工程有限公司總經理特助，卻有豐富的創業經驗。他在英國創立的文創公司，不但被英國政府認證為優質新創社企團隊之一，還獲得Facebook的企業贊助。

2021年元宇宙最夯的「元宇宙元年」時，張銀峻與國際知名的藝術家們合作，搭建數位藝術品智財的生態圈；年底時，張銀峻還將自創男性的護膚品牌，只因為他覺得，「美，不是女性的專屬，」其實，男性也是滿在意皮膚是否健康，而使用保養品，不在於「漂亮」，而是讓皮膚維持健康的狀態。

從創立文創社企、數位藝術品智財到將自創男性護膚品牌，「不斷的突破、挑戰」是張銀峻會去嘗試不同類型的創業的關鍵，一來是如此才能知道自己的極限在那裡？另方面，也是因為「我喜歡多元。」

創業之路從英國到台灣，則是因為家人從小提醒他，人要飲水思源，於是他將所學、人脈、資源帶回台灣。在台灣，張銀峻除了協助父母的事業、自己持續創業外，在社交舞台上，目前就只有參與工商建研會的青年團與「門薩（Mensa）」。

門薩，是個很特別的組織，源自於英國，「Mensa」是拉丁文的「圓桌」，意指不分種族、信仰、國籍、年齡，都能平等交流的社團，但要加入這個社團是有條件的，必須通過智力測驗，智力測驗結果得居於世界前2％，因為門薩的宗旨之一是推動智力的鑑定與陶冶，以增進人類福祉，也就是說，張銀峻是智力在世界前2％的人。

說起門薩，張銀峻是在英國得知有這個社團，當時他就覺得這人個社團「好酷！」卻因為那時忙著創業，沒有餘力分身參加，回到台灣後，知道台灣也有門薩，於是主動報考並成為門薩的一員。

門薩的特色，除了高智商外，會員間沒有所謂的共同特徵，這很符合張銀峻喜歡的「多元性」，很能激發出不同的火花。而門薩會員間沒有所謂的共同特徵，他認為，與建青團有點像，建青團的成員，也同樣都是來自各行各業、不同背景的人，只是建青團是有共同的特徵：都是年輕人。

建青團，對張銀峻來說，算是挑戰，因為他今年才參加，就被推選為會長，身為會長就要負責未來一年的會務推動、企畫各項活動等，他打算以「感恩」作為未來一年會務與活動的主軸。

「感恩」，當然也是張銀峻感謝建青團的團員們的信任，推選他為會長。不過更為重要的是，以創業、企業新生代為主的建青團，除了企業交流、產官學合作等制式活動外，他希望能有更多回饋社會的活動，所以，也會舉辦一系列的公益活動。

在接建青團會長前，張銀峻就經常舉辦與參與各項公益活動，包括有為街友的「點亮台灣」活動、也有為兒童照顧、受虐兒童的，以及有為流浪狗的各類公益，未來一年，張俊峻說，想要借用社團的力量，讓更多人參與。

然而，讓張銀峻感動的是，其實建青團的成員對參與「公益」活動都很有熱情，很多人雖然很有興趣，卻不知道如何參與，大家都希望可以為這個社會多做一點，讓我們居住的環境可以更好。