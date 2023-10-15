北投麗禧線上旅展 祭年度最低價

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「2023ITF台北國際旅展」將自11月3日至11月6日於南港展覽館一館盛大展開，主打年度僅此一檔優惠的北投麗禧溫泉酒店，為回饋廣大喜愛北投麗禧的貴賓將祭出住宿券71折、泡湯券72折等多重優惠。此外，北投麗禧線上旅展亦自10月18日上午10點起至11月7日晚間23點於官網搶先開跑，人氣商品－雅緻山景客房住宿券祭出年度最低價，為線上旅展獨享商品。

北投麗禧推出「雅緻豪華客房一泊二食券」，每張17,999元，原價25,176元，折扣約71折，可享雙人入住高樓層豪華客房一晚，體驗價值3,080元+10％晚間套餐兩客及晨之光臺式早餐。晚間套餐可選擇米其林推薦雍翠庭臺式餐廳品嘗「典藏套餐」，享塔香三杯龍蝦球與櫻桃木燻澳洲和牛頰雙主菜味蕾享受；或可選擇至C’est Bon歐陸法式餐廳享用「波士頓龍蝦套餐」，體驗山林環繞的奢華饗宴。

悠活山林天倫之旅，雅緻家庭客房一泊一食住宿券，每張18,999元（原價25,300元，約75折）。家庭客房可四人同享17坪寬敞空間客房，愜意沉浸在純淨白磺泉的呵護裡，與享用客房豐富的迷你吧、迎賓季節水果、經典鳳梨酥點心，並包含翌日四客雍翠廷晨之光臺式早餐，全家人盡情開懷的天倫之樂就此實現。

北投麗禧溫泉酒店屢獲網友票選最佳溫泉第一名！僅此一檔的「露天風呂套票」每套10張，售價13,000元。

此外，高人氣熱門打卡點的北投麗禧獨立湯屋，亦推出「獨立湯屋套票」每套3張，售價6,600元，每張可供雙人使用獨立湯屋90分鐘，並贈送精緻手工奶酪兩份。麗禧官網線上旅展 https://bit.ly/3ZDOSfE。