圓山飯店 打造五星級港點超市

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圓山大飯店總經理郭啟炫日前偕同亞洲食神梁幼祥、李安導演首席美食顧問林慧懿等嘉賓於金龍商店街共同揭開序幕，宣布《金龍點心坊》為全台第一家五星級港點超市並正式對外營運。自10月8日至12月30日止單日消費滿3,000元，即送「夜探東密道券」2張，熱愛港點消費者要把握這波優惠活動。

郭啟炫表示，為滿足喜愛港式點心民眾，金龍點心坊特別推出五星級港點外帶服務，在家簡單加熱即可與親友共享美食，品嘗道地正宗好味道。首波販售19款經典港式點心，為主廚團隊純手工製作且少添加研製而成，享受美味同時，也能照顧家人健康。

圓山自2021年起致力推動潔淨飯店理念，與國內知名品牌－豆油伯醬油、臺鹽實業及高記五印醋共同合作，開發出兼具美味與健康的天然調味品「圓山御廚無添加健康三寶」；飯店內各餐廳使用天然調味比例高達九成，春節年菜、端午粽子更是百分百無化學添加。近期豆油伯勇奪「英國美食大賞－金叉獎」，印證圓山推動無添加健康理念獲得國際認可，且符合世界潮流與趨勢。

為守護國人飲食健康，金龍點心坊未來會持續推出更多無添加系列的新品項，堅持用最天然食材，追求最真實滋味，讓選購及用餐民眾都能享受安心、美味與健康美食，成就永續健康的社會共好。選購專線：（02）2886-1818轉1272。