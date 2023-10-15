統一渡假村 讓秋冬旅遊嗨起來

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統一渡假村10／1～12／31推出精采秋冬旅遊計畫隆重登場！新竹「魔幻樹旅 玩轉風城」與墾丁「元宇宙大冒險」熱情開放，讓您一泊一食雙人房平日僅需4,580元起，或是享受一泊二食5,580元起的特殊優惠。預訂一泊二食不僅包含食宿玩樂，還有一位12歲以下的兒童免費住宿！這個秋冬，讓統一渡假村帶您探索新竹和墾丁的魅力，一同享受豐富多彩的渡假體驗。

新竹統一渡假村－魔幻樹旅 玩轉風城來到新竹，將有機會品味客家午茶，包括美味的牛汶水和炸婆菜等小吃。此外，渡假村提供室內魔幻變裝秀，供您免費體驗，沉浸於愛麗絲、紅心國王和皇后等角色之中。還可以參與傑克與魔豆的歷險，一同踏上童話故事的精采旅程。秋冬之際，這裡是必遊之地。

墾丁統一渡假村－元宇宙大冒險前往墾丁，將有機會品味到屏東的特色點心，如旗魚黑輪和鹹粿等。此外，墾丁統一渡假村為您提供定時免費接駁，輕鬆參觀當地大街和進行生態漫遊。今年秋冬，還可以參加元宇宙冒險活動，體驗室內科技感設計、電遊室和電流急急棒等元素，以及戶外闖關，與關主PK挑戰任務。這兩種特色玩法都將為您帶來獨一無二的渡假樂趣。

無論新竹的「魔幻樹旅」還是墾丁的「元宇宙大冒險」，統一渡假村將為您提供豐富多彩秋冬度假體驗。立即安排秋冬旅行計劃，前來統一渡假村，一同探索這兩個熱門旅遊目的地！