盤勢正向 見好便收為宜

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上周台股周線連收三紅，指數上漲262點，漲幅1.59％。從日線角度觀察，發覺上周國慶假日後，繼續延續前一周的漲勢，一共拉出了四根紅棒，雖然上周五指數以小跌43點作收，盤勢呼應了【水風井卦】下跌不易，上漲有壓的訊息。

目前市場是樂觀的，只因為周線數據已然出現翻揚走勢，至於盤勢是否真的如此樂觀，且讓我們用易經天象的「另類觀點」觀察之。

時序進入10月第三周，季節時序則進入了9月，也就是「壬戌月」。對於【山天大畜】年卦而言，這是個空方氣勢比較明顯的時段。雖然空方並沒有出現直接傷害多方的現象，不過整體盤勢的壓力不脛而走。

【艮為山】是10月台股投資求財卦象，這一卦說的是靜止，對於事務的執行而言，代表的是靜觀其變，該止就止。對於投資求財而言，也是如此。再以卦象中的多空架構角度觀察，發覺卦象中的多方氣勢是明顯，因此即便是空方壓力奏增，大盤還是容易出現下跌不易的現象。而整體而言，最為理想的趨吉避凶策略，將會是多看少動作。

【水風井】是本周台股投資求財卦象。這一卦說的是事務的執行就像井中取水，不疾不徐，雖然辛苦，不過卻是不慮匱乏。此種現象對於投資求財而言，雖然也是如此，不過卦象中還是出現了下跌不易，上漲有壓的訊息。

再以卦象中的多空架構角度來觀察，可發覺卦象中多方的氣勢是明顯的，同時也持續推升上升的元素，因此大盤還是有向上發展的機會。

不過，值得提醒的是，由於卦象中的多方後繼力道不如預期，因此在盤勢登高之際，還是須要執行見好便收的策略，而時間點容易出現在周三前後一天。