動盪加劇 達人精選強勢股

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台股周線連三紅，由於台積電（2330）19日召開法說，對近期科技股行情預期有激勵影響，短線留意以巴衝突升溫，可能使得市場動盪加劇。

法人指出，隨著選舉進入90天衝刺期，政府在股市做多的意願明確，台股上漲後市可期，本周建議可觀察電子權值股撐盤、續攻的力道，配合營收佳，形態優於大盤的強勢個股為主。

法人指出，上周台股雖在黑天鵝以巴戰爭及美債殖利率居高不下影響，加上僅有三個交易日，但在電子權值股激勵下，指數收16,782點，上漲262點或1.59％站回季線，因選前法人做多行情，建議投資人對第四季行情不宜看淡，雖然13日投信中斷連48日買超，卻仍是投信買超史上次長的紀錄。

達人選股部分，顧德投顧分析師趙彭博本周選股全數更新，資金比例上以9月營收亮眼公司為主，包括科嘉-KY占3成，25％在醫療用觸控顯示器勁豐，除了營收增長，在月線、季線上呈現強勢，另45％關注矽光子、光通訊股星通、光聖、智捷。

華冠投顧分析師劉彥良則看好國境解封，保留上周萬國通，加上9月營收創高的承啟受AI伺服器需求旺盛，汽零廠麗清進入產業旺季，家登則因本季訂單維持滿載，五檔股票資金分配比例約20％平均分布。

啟發投顧分析師陳雅頎則看好營收、技術面不錯的個股，包括科嘉-K重押4成資金，也看好金雨配置27.7％，並選入車燈股帝寶、千金股亞德客-KY約1成資金及熱門股矽統。

鼎燁投顧分析師黃勇文本周除了營收表現，看好昇佳電推新品、矽統傳接訂單、科嘉-KY產品進入收割期、矽力-KY電動車急單挹注，前四檔資金分配來到19.3％～20.7％，加上歐美基建利多的啟碁。

本周值得關注的是趙彭博、陳雅頎、黃勇文三位都選入科嘉-KY，除了看好公司9月營收月增6.73％、年增43.13％外，股價在技術面上更是站上所有均線多頭排列；另看好矽統傳接矽智財訂單，股價近三個月持續上漲，入選為陳雅頎、黃勇文名單。

上周選股逐洞賽中，四位達人選股皆遜於大盤，僅趙彭博繳出1.26％正報酬率奪冠，也連兩洞奪標，選股中表現最佳的金雨，受惠加入AI供應鏈，加上航太與車用零件利多，報酬來到13.79％為第五洞最佳個股；累計前五洞中，趙彭博績效以24.06％暫時領先，黃勇文16.68％暫居次位，陳雅頎、劉彥良分居三、四名。