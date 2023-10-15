科嘉-KY股價漲勢可期、勁豐9月營收亮眼 有錢景

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趙彭博上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

台股國慶連假後漲多跌少，一舉站上季線；雖然國際間有以巴戰爭黑天鵝及美債殖利率居高不下的干擾事件，但投資人對第四季行情不宜看淡。顧德投顧分析師趙彭博本周持股前兩大為科嘉-KY（5215）、勁豐（6577），再選入星通（3025）、光聖（6442）、智捷（8176）。

美國日前公布非農就業人數增加33.6萬人，遠超市場預期17萬人，加上台灣長假期間遇到以巴戰爭黑天鵝飛來，中東緊張局勢有可能升級。接續美國勞工部11日公布的數據顯示，受到能源成本上升的影響，9月生產者物價指數（PPI）年增2.2％高於市場預期1.6％。同時聯準會（Fed）公布9月會議紀錄中，官員們同意未來利率決策將更加謹慎，須依據經濟數據做出決定且表示長天期美殖利率飆升，意味著Fed沒有再度升息的必要性。

美國13日公布的9月消費者物價指數（CPI）年增3.7％，高於市場預期的3.6％、與前值持平，扣除能源及食品成本的核心CPI年增4.1％符合市場預期，但低於前值4.3％。綜合各項政經要素推估，Fed在11月不會升息機率非常大。

台股部分，大盤先漲後跌，周K線連三紅。加權指數全周上漲262點，漲幅1.59％，以16,782點作收，櫃買指數全周上漲0.28點、漲幅0.13％。鴻海18日科技日、台積電19日召開法說會，對近期科技股行情將有激勵作用。選股方面，AI類股的光通訊及矽光子（CPO）題材仍是重中之重，除前期提過的華星光外，前鼎、光聖、星通、智邦皆可逢低布局。