承啟迎銷售旺季、萬國通受惠旅遊復甦 強強滾

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本周操盤心法

劉彥良上周投資報酬

本周投資組合

不受以巴軍事衝突影響，但上周指數仍站上季線，華冠投顧分析師劉彥良認為，季線扣抵萬七之上翻揚不易，也僅能以假突破看待，未來回測季線之下機率頗高，除非費半能走出強勁表現，台股才能以盤代跌。本周選擇的投資組合前兩大為承啟（2425）、萬國通（9950），再選入麗清（3346）、家登（3680）、創惟（6104）。

大盤上周轉弱為強，雖受到連假影響僅三個交易日，但周漲262點或1.59％，收16,782.57點，劉彥良分析，歷經上一季連賣三個月且賣超逐月擴大後，觀察本月外資有望重回買超，本周若外資回頭擁抱台股，對於台股後勢有加分作用，但仍要關注費半能否強勁，台股才有機會回升。

雖然指數暫不易衝上萬七，不過中小型股在作帳行情與選舉行情的想像之下仍大有可為，投資人此時應檢視手中持股汰弱換強，可留意9月營收雙率雙增且均線結構支撐多於壓力者，為可以鎖定操作之方向。

選股部分，劉彥良推舉承啟，強調隨著大陸AI伺服器產品需求旺盛，板卡廠將進入年底銷售旺季，加上轉投資天津思騰合力的AI伺服器出貨暢旺，也帶動9月營收創21個月新高、第三季營收改寫歷史新高，本季持續看旺。

行李箱製造商萬國通則受惠於全球旅遊復甦，營運逐步升溫，在9月營收為連續第11個月雙位數成長，除了本業轉好外，上半年因認列處分利益帶動EPS來到5.74元，全年將擺脫連虧六年的困境。