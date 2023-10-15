金雨股價站上季線、帝寶迎Q4旺季 營收亮眼

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陳雅頎上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

以色列和巴勒斯坦爆發50年來最大衝突，避險買盤升溫抑制美債殖利率攀升，台股成功挑戰季線反壓，近期持續留意國際局勢，以及新台幣能否轉強，短期台股維持區間整理格局，弱勢股可逢反彈調節，聚焦型態優於大盤的強勢股。啟發投顧分析師陳雅頎本周持股前兩大為科嘉-KY（5215）、金雨（4503），再選入帝寶（6605）、亞德客-KY（1590）、矽統（2363）。

十年期美債利率高檔，壓抑科技股、盤面上少數題材股表現，先前分享受美國汽車工人罷工影響，提振台系AM汽車零件供應商，AM車燈大廠帝寶第三季出貨淡季不淡，上周五股價大漲7.33％，續創新高。

部分電子零組件近期也表現亮眼，如持續分享的定穎投控，先前宣布子公司超穎電子擬在大陸A股掛牌，受惠汽車客戶提前拉貨，第四季出貨高階HDI板新品，9月營收15.03億元、年增16.01％，股價近月強勢上漲，周五續創波段新高，指標股動向持續留意。

另外，9月以來隨著盤勢修正，AI股、跌深股技術型態反彈後震盪，短線操作上設定好停利停損，如廣達上周拉回季線之下，空手投資人留意突破前高時機，再決定資金配置，同族群緯創技術型態較低迷，短期突破季線仍需時間。

以巴衝突持續，台股反應9月營收優勢，盤面結構轉強，指數連兩日站上季線，緊接著要消化美國零售銷售、台灣外銷訂單。綜合來看，觀察權值股撐盤、電子股進攻力道之延續，營收基本面佳，且形態優於大盤之強勢個股，可分批布局。