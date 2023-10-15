昇佳推出新產品、矽統擁矽智財商機 業績帶勁

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黃勇文上周投資報酬

本周操盤心法

本周投資組合

近期以巴衝突升溫，市場避險情緒升溫，但在美股結束連三周跌勢下，台股強奪季線，鼎燁投顧分析師黃勇文認為，在美國聯準會（Fed ）放鴿下，市場資金轉趨樂觀，外資有機會逐步回流，指數有望挑戰新高。本周選擇的投資組合前兩大為昇佳電子（6732）、矽統（2363），再選入科嘉-KY（5215）、矽力-KY（6415）、啟碁（6285）。

黃勇文分析，上周衝過16,800點大關，主要受台積電漲過季線，帶大盤衝過壓力，發揮穩盤作用，加上台幣持續升值，外資連兩天買超470億元，讓岌岌可危的台股，出現低基期轉折。

黃勇文點出，這波走勢主要是投信買超48天，大大提升台股士氣，加權指數前低16,202點是這波盤整的相對低點，加上打出第二支角16,203點，大盤有機會在這次突破季線壓力後，突破萬七關鍵關卡，但仍看外資是否能持續買超，上漲的動能才會比較強勢，在外資回流下，台股才有望再創高。

個股部分，台股加權指數收四天紅K，加上聯發科創下近期新高，加上台積電衝過季線壓力，多方雖然缺主攻部隊，但觀察權值股很明顯的在穩盤；個股上以矽光子族群，汽車零組件及強勢股為本周焦點。

選股上黃勇文推舉昇佳電子受惠新產品推出，並和大陸合作有助於營收成長；矽統因聯電打入輝達供應鏈，矽智財單傳由矽統承接；科嘉-KY因MiniLED背光鍵盤進入收割期，股價有利創高；矽力-KY在大陸與海外電動車出現急單，有於營運成長。