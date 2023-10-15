智邦 Q4出貨續看旺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

智邦（2345）受惠於基本面走強，股價從去年底的234.5元一路緩步走升，呈現大漲小回的中長多走勢，推升股價見到552元的新天價，技術面上呈現明顯的多頭排列，惟因短線漲多，近日外資己開始祭出逢高調節的動作，並出現連四賣的警訊，是後市追高需留意的風險。

市場預期智邦智能網絡介面卡（Smart NIC）在今年第四季出貨就可望開始增溫，明年則有望明顯放量，另看好網路升級趨勢的加速，將持續推動400G交換器產品在智邦的銷售比重，成為支撐智邦後續營運的重要支柱。