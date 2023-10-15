世界先進 技術面翻多

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

世界先進（5347）因落後補漲及產業可望緩步走出谷底的雙題材下，股價順利完成築底，挾著成功站上頸線的技術面優勢，吸引新一波買盤進入，底部翻揚的走勢儼然成型，籌碼面部分，近日連外資也跟進歸隊，出現連三買，從而帶動周KD持續向上揚升，另周MACD也望跟進翻紅，技術面翻多走勢日趨明朗。

世界先進第三季合併營收105.57億元，較上季成長7.13％，符合公司及市場先前的預期，惟累計今年前三季合併營收為285.98億元，仍較去年同期衰退32.1％。