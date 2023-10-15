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啟碁（6285）前二周股價隨台股走弱同步做修正，至季線關卡終於浮現強力支撐，再加上市場看好該股第四季營收可望回溫，股價近二個交易日先行反彈，推升13日股價上漲1.88％，收在135.5元，就技術面言之，季線為短線底部已確認，惟上檔仍有月線反壓有待克服，若能帶量站上，多方將重新掌握主控權。

啟碁9月營收92.78億元，雖降溫，呈年減4.82％，但市場法人仍看好該公司第四季在產品企業端市占提升、南科S3廠啟用及充電椿產品開始出貨下，營收有望續戰單季新高。