已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

光聖（6442）近日重啟漲勢，13日股價大漲6.45％，收在74.3元，上檔只剩下十日線反壓有待攻克，技術面仍由多方勝出。

市場近期熱炒共同封裝光學元件（CPO）及矽光子題材，法人認為，光通訊產業為主要受惠者，因為廠商將隨著需整合零組件增加，而提升技術難度與產品單價，而主動與被動零組件線材廠商，將受惠於MPO（多光纖推入式）連接器與雷射規格與用量提升。此外，光聖成功切入北美大型雲端客戶（CSP），出貨光纜交接箱，隨客戶拉貨加速，帶動光聖近三年在數據中心業務穩健成長。