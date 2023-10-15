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群聯（8299）股價穩步攻堅，13日上漲1.81％，收在478.5元，創下今年以來新高價。群聯在日前舉辦的台灣創新科技博覽會中大秀肌肉，展出全台首款自主研發企業級PCIe 4.0 SSD X1、車用儲存方案、電競儲存方案E26、加密儲存方案、航太儲存產品等創新技術產品，展品吸睛。

群聯9月營收為50.04億元，月增25％，年增4.05％，也繳出雙成長的佳績。第三季整體營收123.88億元，季成長近24％，寫下近四季以來新高。累計1～9月份營收324.74億元，年減32％，年減幅度收歛。