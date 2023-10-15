前往主要內容
工商時報LOGO

中石化 爆量強勢上攻

中石化周線圖
中石化周線圖

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

中石化（1314）因擴大陸廠稼動率，加上公告標售高雄二筆土地，充實營運資金，股價增量上攻，終場以10.05元收盤，漲幅4.69％，成交張數77,315張，比前一交易日暴增5倍之多。股價多空量能強勢向上，站上所有均線之上，KD值強勢向上攀揚。

台灣AN因船期安排，銷量往上，大陸廠尼龍體系產品稼動率拉升，9月營收月、年雙增18％、108％，創今年單月高峰；第三季營收季增10.08％，年成長36.32％。公開標售高雄市前鎮區經貿段五小段1地號、1-1地號。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 緯創廣達不妙？AI股最後希望恐泡湯 張忠謀1句話露玄機

  2. 0056配息2.2元創新高 長抱即將0成本

  3. 投資人最愛的台股ETF是這十大

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。