中石化 爆量強勢上攻

中石化（1314）因擴大陸廠稼動率，加上公告標售高雄二筆土地，充實營運資金，股價增量上攻，終場以10.05元收盤，漲幅4.69％，成交張數77,315張，比前一交易日暴增5倍之多。股價多空量能強勢向上，站上所有均線之上，KD值強勢向上攀揚。
台灣AN因船期安排，銷量往上，大陸廠尼龍體系產品稼動率拉升，9月營收月、年雙增18％、108％，創今年單月高峰；第三季營收季增10.08％，年成長36.32％。公開標售高雄市前鎮區經貿段五小段1地號、1-1地號。
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中石化（1314）因擴大陸廠稼動率，加上公告標售高雄二筆土地，充實營運資金，股價增量上攻，終場以10.05元收盤，漲幅4.69％，成交張數77,315張，比前一交易日暴增5倍之多。股價多空量能強勢向上，站上所有均線之上，KD值強勢向上攀揚。
台灣AN因船期安排，銷量往上，大陸廠尼龍體系產品稼動率拉升，9月營收月、年雙增18％、108％，創今年單月高峰；第三季營收季增10.08％，年成長36.32％。公開標售高雄市前鎮區經貿段五小段1地號、1-1地號。
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