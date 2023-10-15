亞德客 外資看好喊進

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亞德客-KY（1590）9月、第三季及前三季營收報佳音，今年營收及獲利有機會雙雙締造史上新高，美系外資看好明年台灣自動化產業成長，首選股為亞德客且評等為買進。三大法人13日合計買超297張，股價大漲50.0，收盤價1,075元，連續三個交易日，重返千金行列。

亞德客9月、第三季及前三季不論人民幣或新台幣計價，全面改寫同期新高，尤其前三季營收224.72億元，年成長13.45％。主因是太陽能及照明設備業需求增加；電子業8、9月出貨雙位數成長，包裝機械及機床設備也月月增。