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挾純電車、裕隆城等利多題材挹注，裕隆（2201）上周股價連兩日帶量上漲，13日最高更觸及91.7元，不過後繼無力，終場漲幅收斂至1.31％，收85.1元，股價帶量穩站所有均線之上，三大法人單日買超逾2萬張，名列買超第二大，外資更是一口氣買了17,586張。

下半年題材不斷，除裕隆城開幕後人流續增，旗下品牌納智捷也宣布n7預計將於明年1月開始交車，至少可掌握7,500張預購單，按生產規劃，將於上半年交車完畢。若再加上轉投資等挹注，樂觀今明年獲利。