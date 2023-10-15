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宇隆（2233）13日一開盤開高走低，但在三大法人及主力聯袂買超助攻下，震盪走高，盤中一度攻上漲停價140元，隨後下殺，震盪整理，終場收135.5元，上漲8元，漲幅6.27％，連三漲，成交量8,638張，成功站上各均線。且KD指標在中高檔區同步向上，委買大於委賣，有利於後市。因三大法人持股占比只達9.76％，若主力不反手轉賣，本周股價走勢，仍有續漲可能。

自結9月營收3.13億元，年增13.64％；今年第三季營收8.98億元，年增4.39％，雙創單月及單季營收次高。