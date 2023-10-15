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中工 手握千億案量

中工周線圖
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中工（2515）近期喜事連莊，簽下板橋公辦都更案、土城「中工雲宇宙AI園區」也接獲鴻海旗下子公司大單達75.49億元，上周價量齊噴，單周大漲7.21％，13日收高在11.15元，各均線呈多頭排列；惟三大法人逢高出脫，頻頻賣超，上周累計達1.29萬張。

工程承攬量近千億元，穩定挹注營收；房地產開發則積極加碼，除新成屋「陶朱隱園」外，「中工碧硯閣」預計2024年第四季完工交屋，「中工鳴森苑」Q4開賣、2027年可望入帳挹注；加上政府標案還有三案在手，中長線獲利能力有撐。

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