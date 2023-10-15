台灣百和 法人齊買超

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台灣百和（9938）13日股價平盤開出，但在三大法人聯袂買超支持下，股價震盪走高，盤中在56.95元上下震盪整理，尾盤收56.9元，上漲2.1元，漲幅3.83％，成交量3,884張，站上各均價。其中，外資連四買，投信與自營商轉買，KD指標在中檔區同步向上，但因委賣320張，高於委買148張，且三大法人持股占比只達19.03％，若主力及中實戶力挺，本周股價走勢，仍有續漲可能。

累計前九月營收91.96億元、年減30.9％，稅後純益逾4.59億元、年減67.7％，EPS為1.54元。