國人退休 最怕不健康、錢不夠

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退休金要多少才夠？未來要入住長照機構還是請看護？兩議題是近年退休族與屆齡退休族最常煩惱的問題，據兩大壽險公司今年陸續公布的調查，約有近4成國人認為老年生活準備金至少要1,000萬元才夠，也有近7成民眾願意在年老時入住機構，但目前被照顧者入住機構中，有6成是來自子女支付費用，顯示民眾應盡早開始準備老年照護費用，以減輕未來子女負擔。

台灣人口老化速度比想像中快，國發會人口推估系統顯示，2022年～2070年台灣高齡人口將大幅成長73.3％，70歲以下人口全面負成長，在不久的將來，我國15歲～64歲人口占總人口比率將減少超過50％，不僅代表年輕人財務壓力加重，未來恐怕找不到照護人力，退休後的生活只能仰賴自己。

根據南山人壽9月底公布的調查，國人最擔憂老年後的健康風險，第一大是失智症、第二是癌症、第三是心血管疾病。有87％的國人最擔憂健康影響老年生活品質，也有76％國人擔憂存款或收入減少會影響老年生活；台灣人壽6月公布的調查也有類似情況，結果顯示，民眾退休後最擔心的問題，第一是身體不健康，第二、三名各別為通貨膨脹、退休金不夠。

但要準備多少錢才能退休？在南山人壽的調查，有超過20％國人認為需準備超過1,000萬元，才足以因應老年長照需求，整體平均預期金額為795萬元，相較2021年的585萬元提高許多，同時30歲以下年輕世代認為760萬元就夠，但51歲以上樂齡族群認為至少要819萬元才夠。

在老年生活準備金上，有37％國人認為要具備1,000萬元以上，才能負擔自己老年生活，整體平均為1,024萬元，而年輕世代預估只要958萬元，但31～50歲的三明治族與51歲以上樂齡族群，認為要1,016萬、1,067萬元才夠。

年輕族群與樂齡族群在退休上的預估落差大，台壽的調查中也顯示，已退族和未退族對退休生活花費的預估出現落差，27.3％的已退族認為每月生活支出要4萬元以上才夠，近3成未退族則預估每月2萬以下就夠用，顯示未退族過於低估退休生活支出費用。

對於退休後的安居，台壽的調查顯示，近7成的民眾願意住養生村，45％的民眾願意月付4萬以上入住。南山人壽調查指出，被照顧者會入住機構，有86％是因為家人沒有時間照顧，同時有63％的照護者機構收費來源是以子女支付為主，僅有21％是用自己的存款或退休金支付。