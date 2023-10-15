前往主要內容
工商時報LOGO

單身族退休準備 可投入4成收入

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

單身不婚者比率愈來愈高，據內政部統計，去年單獨生活戶已來到322萬戶，占家庭總戶數的34％，等於每三戶家庭中就有一戶是一人獨居，而單身族群在未來退休與年老時將自己面臨退休準備與長期照顧兩大需求，必須及早因應。

單身族群自由、一人吃全家飽，但在「退休準備」部分必須完全靠自己準備，長期照顧通常是單身族群最擔心的風險，怕自己老後失能卻無人長期照顧，也怕照顧費用占去退休金太多比例，拖累退休生活品質下降。

磊山保經高雄營運處業務總監潘榮煌表示，單身族群因家庭責任較輕，有更多的餘錢為自己將來打算，最好撥出4成收入投入退休準備、1成收入進行風險規劃，且要專款專用，避免資金挪用造成準備效率不彰。在退休準備與長期照護的保障規劃上，建議可用投資型保單來準備，可透過連結共同基金等其他標的，在盈虧自負的前提下參與市場；老後的長期照顧風險，則建議透過失能險來準備。

潘榮煌指出，目前市場上有投資型保單兼顧失能保障及身價功能，只要符合保單條款規定，就能每個月領到失能保險金，給付100個月，或是選擇有給付失能扶助保險金的利變壽險，同時做到退休準備與長期照顧規劃，適合預算有限的單身族群。

磊山保經提醒，單身族群買保險時應留意受益人的填寫，可透過指定受益人的方式，將身故保險金給付給指定的對象，照顧想照顧的人；若想用遺囑來處分名下的資產，必須留意遺囑撰寫的合法性及特留分問題。另外，也可以透過保險金分期給付或保險金信託等方式，避免老後退休被詐騙等情況發生。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 緯創廣達不妙？AI股最後希望恐泡湯 張忠謀1句話露玄機

  2. 0056配息2.2元創新高 長抱即將0成本

  3. 投資人最愛的台股ETF是這十大

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。