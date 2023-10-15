單身族退休準備 可投入4成收入

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單身不婚者比率愈來愈高，據內政部統計，去年單獨生活戶已來到322萬戶，占家庭總戶數的34％，等於每三戶家庭中就有一戶是一人獨居，而單身族群在未來退休與年老時將自己面臨退休準備與長期照顧兩大需求，必須及早因應。

單身族群自由、一人吃全家飽，但在「退休準備」部分必須完全靠自己準備，長期照顧通常是單身族群最擔心的風險，怕自己老後失能卻無人長期照顧，也怕照顧費用占去退休金太多比例，拖累退休生活品質下降。

磊山保經高雄營運處業務總監潘榮煌表示，單身族群因家庭責任較輕，有更多的餘錢為自己將來打算，最好撥出4成收入投入退休準備、1成收入進行風險規劃，且要專款專用，避免資金挪用造成準備效率不彰。在退休準備與長期照護的保障規劃上，建議可用投資型保單來準備，可透過連結共同基金等其他標的，在盈虧自負的前提下參與市場；老後的長期照顧風險，則建議透過失能險來準備。

潘榮煌指出，目前市場上有投資型保單兼顧失能保障及身價功能，只要符合保單條款規定，就能每個月領到失能保險金，給付100個月，或是選擇有給付失能扶助保險金的利變壽險，同時做到退休準備與長期照顧規劃，適合預算有限的單身族群。

磊山保經提醒，單身族群買保險時應留意受益人的填寫，可透過指定受益人的方式，將身故保險金給付給指定的對象，照顧想照顧的人；若想用遺囑來處分名下的資產，必須留意遺囑撰寫的合法性及特留分問題。另外，也可以透過保險金分期給付或保險金信託等方式，避免老後退休被詐騙等情況發生。