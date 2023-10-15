美台財報季 押寶獲利回升行情

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競賽戰況

活動訊息專欄

近期Fed官員聯袂對升息態度釋放出鴿派訊息，美債殖利率已見回落，11月及12月升息可能性已降至20％以下，有助市場資金轉趨樂觀，帶動台股雙十連假後延續上漲氣勢。

隨著時序進入美、台財報陸續公布期間，不妨可透過權證商品小資金、放大槓桿的特性操作，押寶獲利回升行情。

本土大型投顧法人指出，美國第三季度財報季將由JP Morgan、Well Fargo、Citi、貝萊德等金融巨頭正式展開，市場預期今年第三季度美國股市企業的盈利下滑幅度將明顯減少，從第二季度的-5.8％上升至-1.1％。

根據調查，本次財報季的風險可能集中在消費類股，80％的受訪者預計消費類股可能受到高利率壓力，釋放盈利預警信號，而本周財報重點關注大型金融股，投資者將密切關注金融股利率上升影響，以及高利率下的未實現虧損。

整體來看，美國製造業廠商正在加速去化庫存，主要反應在庫存指數、客戶庫存指數分別連續七個月及五個月低於50的榮枯分界點之下，其中庫存指數雖然從44回升到45.8，但遠低於長期平均的47.3，而客戶庫存指數也從48.7下滑至47.1，除此之外，本月價格指數從48.4下滑到43.8，凸顯出廠商正透過降價加速去化庫存。

繼大立光12日法說登場後，台積電法說將於19日召開，為上市櫃第三季財報重頭戲，市場關注半導體、AI等最新產業動向，扮演電子族群能否重掌多頭令旗的關鍵風向球。

另外，針對以巴衝突升溫，導致地緣政治風險上升。但法人認為，由於以色列並非主要產油國，加上以巴經常性衝突，因此2000年六次以巴大規模衝突對國際油價和全球股市影響相對輕微。

現階段主要阿拉伯國家也共同呼籲雙方要克制，避免衝突升級，這意味著阿拉伯國家不太可能像1937年般進行聯合抬高油價以及禁運行動，加上現階段危機並未升高到把伊朗捲進衝突的地步，研判目前以巴危機尚未升級到危機螺旋上升程度。