《極限競速》登陸Xbox Game Pass

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台灣微軟Xbox宣布，全球專業競速愛好者期盼許久的本家賽車大作《極限競速》（Forza Motorsport）全新一代即日上市並登陸Xbox Game Pass。遊戲於Xbox Series X|S、Windows 10／11 PC、Steam等平台推出，並於上市當天同步加入Xbox Game Pass與PC Game Pass陣容，讓所有玩家能暢玩更逼真激烈的賽車挑戰！暌違六年，全新一代的《極限競速》不僅升級車輛物理引擎的準確性、提升賽車賽道的細膩細節，更加上先進的車體毀損系統以及即時光線追蹤效果，還原真實賽車場景，提供玩家高度沉浸式體驗，更支援Xbox Series X|S性能強化，全面釋放次世代主機所帶來的優異表現與遊戲體驗。

全新《極限競速》提供500款歷年來曾經實際發行的經典車款，其中100款更是本系列中全新加入的車輛。無論是1926 Bugatti Type 35、1981 Ford Fiesta XR2這樣的經典車款，或是全新的2024 Chevrolet Corvette E-Ray，都能讓玩家按照自己的喜好盡情選擇賽車旅程中的夥伴。打造《極限競速》系列的Turn 10 Studios工作室更將持續於遊戲中推出更多車款，帶來更多樣的遊玩選擇！