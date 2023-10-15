高雄萬豪海陸雙拼 平日午間限定

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高雄萬豪酒店的皇饕牛排館於平日中午推出「皇饕海陸雙拼平日午間套餐」，由主廚率領廚房團隊從手作麵包、前菜、湯品、海陸雙拼主餐四選一到甜點飲品，吃得到北海道生食級干貝、頂級紐約客牛排以及澳洲水姑娘龍蝦等豪華美饌，每套1,980元起另加10％服務費，為繁忙的平日中午創造奢華幸福感。

皇饕牛排館鐵板燒主打乾式、濕式熟成牛排與頂級海鮮料理，今年榮獲有美牛界米其林之稱的「美旗林金餐獎」，食材的選用與精湛廚藝備受專業認證。

海陸雙拼主餐四選一包含5盎司的「爐烤鮮活龍蝦半尾」，皇饕牛排館鐵板燒主廚徐仕勳表示：「我們選用的龍蝦是野生澳洲水姑娘，肉質更鮮美，先煎後蒸保留龍蝦原始的清甜與Q彈。」另有10盎司的「香煎北海道干貝與斯里蘭卡海大蝦」，彈嫩生食級干貝與海大蝦經炙烤後綻放甘甜，鮮香四溢。肉質緊實的「美國頂級紐約客」或柔嫩多汁的「西班牙伊比利豬肋眼上蓋肉」，搭配烤蒜球、洋芋泥及季節時蔬佐餐，多重美味組合滿足肉食愛好者味蕾。

皇饕海陸雙拼平日午間套餐即日起每周一至周四中午時段供應，每套1,980元起另加10％服務費。可於現場加購素有水中珍寶美譽的當季時令生蠔，每份680元起另加10％服務費，訂位專線：（07）559-6917。