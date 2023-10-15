全台首推iPhone訂閱制 網家小金雞如何讓華碩、三星搶合作？

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從家族融資公司獨立出來後，廿一世紀數位科技不但是全台第一家線上無卡分期購物網，還首創iPhone訂閱制，近兩年平均營收成長約30％。他們究竟有何野心？

無論想買iPhone還是電競筆電，不綁信用卡也能先拿商品後分期付款，而且明年歸還舊機再訂閱，就能「無痛」升級新機，也不必自己變賣舊機。這看似誘人的訂閱方案，背後其實得經過價格計算、保險設計、金流、系統串接，台灣金融科技公司廿一世紀數位科技，就是處理這道複雜工序的專家。

廿一世紀數位科技成立於2015年，是網家（PChome）持股45％的子公司，2021年轉為控股公司後成立二十一世紀數位科技，接手無卡分期付款業務，產品包括購物網「樂分期」、提供給電商的支付解決方案「分期趣」。近兩年廿一陸續併購電子支付業者拍付國際、金流串接服務商喬睿科技。2022年，網家虧損0.5億元，廿一稅後淨利卻超過1億元，晉升網家最賺錢小金雞。

示範系統 3個月營收破千萬

廿一的前身，是1992年就開始經營車貸的融資公司，董事長周以明的兒子周厚宇也在這工作，他跑了多年業務後發現，買機車、手機甚至醫美，早就有免信用卡也能分期付款的服務，「這個生意在線下蓬勃發展，線上交易卻完全空白。」於是，2015年，周厚宇決定自己嘗試提供線上購物的無卡分期，廿一世紀數位科技獨立出來，由他擔任總經理。

他首先找上電商業者，想提供新的支付方式，然而當時沒人了解什麼是無卡分期，也對公司沒信心，紛紛質疑：「已經有信用卡分期了，為何還需要你們？」「這是什麼公司？萬一出貨後沒收到錢怎麼辦？」

團隊花了超過半年建立起支付系統，卻沒有一家電商願意採用，周厚宇決定自己做示範，2016年樂分期上線，成為全台第一家提供線上無卡分期付款的購物網。但是多數供應商也不願合作，不外乎因為叫貨量太少或看不懂商業模式。

周厚宇無計可施，只好先把商品放上網頁，有人下單再派人去通路購買出貨。樂分期上大多是年輕人喜歡、單價較高、可能需要分期付款的商品，如3C、運動品牌等。2016年9月iPhone 7系列開賣時，同樣放上網「試水溫」，沒想到竟翻轉公司命運。

「訂單爆量導致網頁當機，完成下單就要花半小時。」儘管如此銷量還是出乎意料，為了出貨，周厚宇和員工天天跑去蘋果專賣店、各大通路掃貨，或網購回來，再寄給消費者，網站上線3個月後，營業額突破千萬元，證明網購族群也有無卡分期需求。

而樂分期iPhone銷售突破千萬元的異軍突起，吸引蘋果主動上門一探究竟，更指定經銷商給廿一，讓他們有穩定貨源，能夠擠出利潤。

商研院國際數位商業研究所所長戴凡真指出，無卡分期概念就是「先買後付」，消費者除了現金流不寬裕，也有人是擔心個資外洩不想綁信用卡，或想避免退貨退款等待期，而選擇使用無卡分期。確認市場需求後，2017年，周厚宇回歸做一家金融服務公司的初衷，把無卡分期導入電商，從專營電競筆電的代理商這類商品單價較高的中小型電商進攻，並向業者收取金流服務費，漸漸打開知名度。2021年，廿一獲得網家投資並轉為控股公司，原有業務則由旗下二十一世紀數位科技負責。

訂閱制度 須預判1年後殘值

即便有網家資源挹注，周厚宇也沒停下腳步，他其實早就想推出iPhone訂閱制，原因是樂分期有一群「果粉」，每年都採用無卡分期換新機，「不如我幫他做一個訂閱計畫，每年讓他汰舊換新。」他向網家提出想法，雙方一拍即合，網家財務長暨副總經理周磊說，硬體訂閱制得有財務概念，知道如何設計保險，並讓消費者拿到商品後還會持續付款，「由廿一來做最合適。」

不過設計訂閱制並不容易，得設想各種狀況。譬如12月才訂閱，但明年9月就想換機，價格、保險怎麼訂？系統如何設定？手機延遲供貨怎麼辦？周厚宇說，最難的是在一年前就須「猜」手機1年後殘值，才能定出訂閱費用、找回收商，否則產品賠錢，二手機還可能沒人要，「所有可能情境都得盡量猜到，而且只要有一點發生機率，系統就必須ready。」

2022年，二十一世紀數位科技成為全台第一個推出iPhone訂閱制的業者，消費者每月繳錢，一年後可選擇舊機續訂、回收舊機訂新機或直接買斷，公司主要利潤則來自金流手續費。2023年再推出華碩電競筆電、三星旗艦摺疊機、iPhone 15系列訂閱制，其中iPhone 15系列訂閱人數年增5成、有7成消費者續約，而華碩也表示對電競筆電訂閱成績「很滿意」。

2020至2022年，廿一的年營收平均成長3成，「我們不像同業有資金有招牌，如果沒成長，很快就會被市場給消滅。」周厚宇的野心，是凡事拼第一，在這金融科技戰場上，他的仗才剛開始。

（文／張如嫻）

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