台股續拚萬七 聚焦台積電法說及AI股兩因素

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上周雙十節後買盤回流，帶動上揚行情，指數站回半年線與季線上；本周盤勢續攻萬七關卡，市場聚焦台積電法說及AI族群走勢兩大因素，前者法說內容將定調第四季科技產業景氣及牽動台股衝關萬七。

上周連假後僅三個營業日，外資11、12日連兩天合計大買超回補472億元，激勵指數接連攻堅半年線、季線與16,800點，即使13日行情漲多拉回，仍守在季線上。

統計13日三大法人賣超85.48億元，外資賣超60.85億元、自營商賣超19.02億元，較特別是投信終止連48買、但是單日轉賣超金額僅5.59億元。上周的三大法人合計仍買超達454.23億元，外資周買超411.34億元、投信周買超24.66億元、自營商周買超18.35億元。上周外資在期貨市場也減持空單，13日外資未平倉空單餘額降為468口，周減持空單3,590口。

繼大立光12日法說會後，台積電法說會即將在19日登場，受到海內外法人高度關注；台積電13日股價逆勢上揚收553元，日K線連五紅，表現強過大盤，也站上短中期均線。外資13日持續加碼台積電6,950張，近五日外資買超量3.79萬張，占同期間三大法人合計買超量4.55萬張的83％。

其次，廣達、技嘉、緯創、緯穎等AI族群本周走勢，也牽動市場短線追價買氣，除關注基本面第三季財報獲利及毛利率，關鍵仍在第四季AI市場商機是否能持續帶動相關AI族群廠商的業績成長。

本周較重要還有生技股藥華藥於16、17日在中國大陸上海法說會，國內法說會有宏碁集團（宏碁資訊、建碁、安碁資訊、智聯服務）、力銘、鴻海、士電、毅嘉、瑞昱等；另聯發科旗下的達發科技19日即將轉上市，也被看好蜜月行情漲勢。