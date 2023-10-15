美元強大吸金力 人民幣存款9月恐失守1,500億元大關

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美國聯準會（Fed）官員連袂唱「鴿」調，多位官員認為美債殖利率上升，已降低進一步升息的必要性，但Fed高利率可能維持更長時間（Higher for longer）。央行18日將公布9月銀行人民幣存款餘額，預料在美元利差優勢下，銀行人民幣存款餘額將持續探底，很可能直接失守人民幣1,500億元（下同）大關。

Fed去年啟動暴力升息，累計共升息11次、合計升息21碼（1碼為0.25個百分點），9月如預期停止升息後，市場開始出現升息告終的預期，但高利率仍將維持一段時間；另就Fed利率點陣圖來看，美國最快明年開始降息，有金融機構預測，明年美國降息4碼的機率高。

銀行主管認為，美元仍有強大利差吸金優勢，且雖然目前主流看法認為美國不會再升息，但Fed先前談話仍「不把話說死」，後續保留最後升息空間，利差因素促使美元續強，短期內人民幣存款餘額預料持續探底。

攤開央行數據，8月銀行人民幣存款餘額大減119.88億元、降至1,505.41億元，已連續13個月呈現下滑，一舉創下2013年11月以來、近10年多來最低水準，短期內美元吸金力不墜，9月人民幣勢必將繼續探底，人民幣存款餘額非常有可能直接跌破1,500億元大關。

以細部項目觀察，8月不論外匯指定銀行（DBU）、國際金融業務分行（OBU）均持續下滑，且DBU的法人戶已連15個月下降、個人戶已連30個月減少。銀行主管認為，散戶當然是「逐利率而居」，減持人民幣存款，為造成餘額大減主因，人民幣餘額「大怒神」下滑，趨勢上仍未看到反轉。

根據央行統計，國銀人民幣業務自2018年起逐年衰退，去年底人民幣存款已跌破2,000億元大關，且近期在美元高利優勢下，人民幣存款餘額已連續13月下降，8月再降至1,505.41億元，創下近10年新低水準，與2015年6月創下的歷史高點人民幣3,382.18億元相較，人民幣存款餘額大減逾一半。