今、明年台灣GDP年增 中經院估測值將更低

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國際貨幣基金（IMF）10月12日下修台灣今（2023）年經濟成長率至0.8%，是中華經濟研究院7月20日估測值1.6%的2倍，反映出一個季度期間的經濟條件變動甚大。中經院10月20日將舉辦「2023年第4季臺灣經濟預測座談會」，更新臺灣經濟預測的各項數據，可以預知該院應是再度下修今年台灣經濟成長率，而且連明（2024）年經濟成長預測值2.88%，都有極大可能同步下修。

中經院判定今年經濟成長模式為「外冷內溫」，外冷來自國際商品貿易持續低迷，外貿導向成長經濟體的台灣，面臨嚴峻挑戰。各季度的成長走勢呈現逐季攀升，年增率分別為-2.87％，0.48％，2.41％，6.11％，特別是第四季在7月時曾上修至6.11％，反映景氣走過谷底。可惜的是，7、8月的工業生產、台灣製造業採購經理人指數PMI等數據，多呈現疲弱、緊縮，估計也將延後第四季的景氣復甦。

中華經濟研究院經濟展望中心每一季都會更新台灣經濟相關預測，除了來自預估模型的官方數據有所變動，還有更多國際外部環境的差異需要酌參。以今年第三季到現在的第四季，對今年GDP貢獻不佳的國外淨需求，在出口連續12個月負成長（連12黑）的拖累下，對GDP年增的貢獻根本上就是「負值」。10月首周公布的9月出口388億美元、年增3.4%，終於由黑翻紅。然而，經濟研究人員一看就懂，這是受惠於去年下半年的低基期，年增率才能翻正；就出口「量」來看根本沒有恢復到以前的「單月基本量400億美元」水平。

此外，中經院經濟展望中心每次公布經濟預測分析時，會同時以「預測不確定因素」作為警示，第三季預測報告的四大因素中，第二點就點名「地緣政治」持續影響全球政經版圖。不幸言中的是，巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）近日突襲以色列，以國正式宣戰，集結10萬大軍醞釀反攻，中東戰火擴大衝擊全球市場，重估2024年經濟成長率將降至1982年來最差的1.7%，地緣政治事件亦恐令台海局勢持續升溫，尤其2024年1月的總統大選，選舉結果也會成為重要。

中經院20日更新今、明年經濟預測外，也會仔細探討今年經濟展望及其影響因素，會議將由中經院長葉俊顯博士主持，並邀請相關專家與業者共同參與討論，今年來「好到令人意外」的國內消費，應該會再列加分項目。中經院7月估測今年民間消費年增率5.56%、對GDP年增貢獻2.49個百分點，這項估值應該會在此次再上修，全拜股市交易熱絡之財富效果，後疫時期觀光旅遊休閒遊憩活絡、勞動市場穩健改善等的嘉惠。

對於2024年的台灣經濟成長率，中經院第三季時估測為2.88%，中經院經濟展望中心認為，2022年下半年、2023年的低基期，若沒有成群黑天鵝滿天飛，以台灣長期經濟實力來看，至少能保護2024年的GDP年增估值不再低於2%，但能否重新站上3%的偏好狀況，國外淨需求和投資將是兩大關鍵來源。