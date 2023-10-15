台積電19日法說會 一探半導體明年展望

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台積電將於下周19日召開法說，市場將聚焦在AI、CoWoS等熱門議題，另外對於外資分析師直指台積電財務體質弱化，將為法人新的關注焦點。法人指出，由於對總經環境和全球消費性電子產品需求疲軟之擔憂，台積電自6月高點以來已下跌超過1成，市值蒸發720億美元，法說會動見觀瞻，密切留意管理階層釋出之訊息，以提供未來趨勢之判斷。

地緣政治風險提高，海外布局及美中科技戰進程將是市場重點矚目；以先前釋出之訊息研判，日本熊本廠完工進入倒計時，已有一批工程師攜家帶眷抵達日本，年底前將製造設備裝機，待架設產線完畢之後，估計2024年底開始量產。而美國廠進度則依然面臨考驗，文化磨合、高階人才都是挑戰。

另外，AI相關業務延續力，是未來成長重中之重，台積電為輝達、AMD等晶片製造商高度仰賴之晶圓代工業者，眾多法人也把目光擺在台積電身上，作為AI前景指引，關心長期AI能佔台積電營收比重目標，及CoWoS產能擴張規劃是否維持不變。目前法人預估，台積電CoWoS產能到年底將擴充至每月1.6萬片，2024年底則擴充到每月2.4萬片，顯示需求強勁。

而時序進入第四季，市場也開始預測2024年需求，希冀藉由台積電法說，一窺明年度整體半導體展望。目前法人認為，在淡季影響下，明年第一季台積電將僅微幅增長，不過隨著PC換機潮帶動，第二季有機會顯著回升。下半年則需要進一步叵析市場需求，估計產能利用率將恢復至85％以上之正常水準，並有機會達到9成，主要受惠來自Apple、高通、聯發科等客戶N3E之營收貢獻。

台積電因先進製程的獨特性而成長性優於同業水準，各家系統廠、CSP業者對AI的需求不同，無論採用Nvidia、AMD的產品或是自行設計ASIC，台積電均為投片首選；法人估計，依照目前訂單來看，第四季合併營收預估季增5~10％，全年的目標將可順利達成。