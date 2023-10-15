鯨門藝術館 黃樹人再創絕妙藝術『朽木雕』

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2008年 鯨門藝術館 於台北大直的大都會國際家具館正式成立首間門市，創始人黃樹人館長將深藏於浙江嵊州藝術村中的絕妙藝術品帶回到了台灣，展示於國人面前。

最初只是想要找尋熱愛的古董藝術品，卻在因緣際會之下，認識了千年難得一見的藝術雕刻品.『朽木雕』，數年後，將『朽木雕』帶入了遠企精品，並增加了許多不同的材質的雕刻藝術品，如：金絲楠木、崖柏，還有安徽才有的全天然藝術『清貢 靈璧石』等等。

之後幾年，在全國各地不斷擴張，於台中、高雄等精品百貨展出，深得藏品界雅仕喜愛。喜歡藝術品的您，是否也已經等不及要一睹風采了呢?

鯨門拾遺的緣由

鯨是海中最龐大的生物，鯨門就象徵著浩瀚無垠的汪洋大海般無止境的廣闊世界；往往會有許多事物未能看清與了解，就像在茫茫的滄海總有遺珠之憾。

鯨門希望能在這森羅萬象的世界中，找出人們所尚未了解的一切，如此緣由，便有了“鯨門拾遺” 的名稱，這不僅僅是字面上所表達的意義，更希望能與古董藝術愛好者一起來享受拾得遺珠之樂。

古沉木又稱“烏木”，是千百年前深埋在江河湖泊底層的枯木殘根。

古沉木

隨著年代的久遠，枯木殘根在水底泥沙中浸泡和磨壓，改變了原來的物理性能：木質內在的脂肪、糖類等都在水中溶解得乾乾淨淨，清除了蛀蟲、細菌的生存空間。

有古沉木的被水底的泥沙腐蝕得絲絲縷縷，強化了材質的肌理美感；有的則變得剛勁挺拔，顯示出崢嶸之姿，形成了古樸凝重、銅打鐵鑄般的效果。

其色澤也千差萬別，有棕色、有灰色、有紫色、有黑色、也有外紅內黑或是黑皮黃心的，時間長的古沉木，則明顯“ 碳化”，顯現出煤樣的黑色，真是奇譎而神妙。

更令人稱道的是它們不變形、分量重、密度強，好的古沉木可與紫檀木媲美，堪稱樹中之精，木中之魂。

金絲楠，學名“楨楠”。因其木材剖面“木紋有金絲，向明視之，閃爍可愛”，故在民間以“金絲楠”稱之。

金絲楠材質器具深受明清兩代的皇族的喜愛。如今故宮太和殿上的皇帝寶座，用的便是金絲楠木質的胎骨。金絲楠在當時還成了皇族身份和地位的象徵。若是有人私自使用金絲楠的製品，便會被視為“僭越”之舉。

金絲楠木

金絲楠木質優秀，然而名氣卻不是很響亮。“過去金絲楠木都被皇家佔用了，普通人很難得見。所以一般人很難對金絲楠有什麼直觀的印象。優質的金絲楠多出於四川一帶。

但“蜀地之楠”也為“蜀道之難”所困，因此流傳不廣。更何況金絲楠成材頗為緩慢，幾十年的樹齡，也不過只是金絲楠中的“小娃娃”而已，明清兩朝的大量採伐，已經讓金絲楠變得幾近絕跡。到了清朝後期,因為金絲楠木缺乏，連皇室修建皇宮王府，也都改用其他木材了。

崖柏 曾被世界自然保護聯盟列為已滅絕的植物物種，於日前在位於四川省萬源市的四川花萼山自然保護區被大面積發現。

用崖柏的殘根、枝幹經過簡單的人工處理，最大限度的保留它的原生狀態，無須上油打蠟刷漆，自身含有香氣撲鼻之油，硬刷刨之即出。便於保養，乾布擦之油光亮澤，它鬼斧神工之奇妙造型、美輪美奐之絕美紋路、沁人心脾之奇香，吸引著眾多玩根愛好之士把玩並收藏，商賈之成功人士將其擺放在辦公室，寓意綿長，百事如意，文雅人家在家中擺放一崖柏根藝既有益於健康又顯高貴典雅。

其三千年不腐，三千年不爛之美譽，連以前愛好紅木、黃花梨、紫檀木的朋友都鍾情于它。

崖柏

崖柏樹根紋理細膩、豐富多變、飄逸迷人，紅白兩色天然絕配，由於根系發達，深紮於岩石縫中，形成了奇特的扭、薄、飄、透的造型。由於崖柏每年僅生長不到1公分，因此大型的形怪、多變、獨特的崖柏根藝愈發顯得珍貴。

崖柏那令人神清氣爽之奇香，經年不散，神奇靈驗的藥用功能更是其他根藝無可替代。

收藏崖柏根藝不像竹木之易朽、銅鐵之易鏽、陶瓷玉石之易碎，故可世代相傳、流傳千古。

“靈璧一石天下奇，聲如青銅色如玉”。產於安徽省靈璧縣境內的靈璧石，它具備所有奇石的優點，如：瘦、漏、透、皺、傴（ㄩˇ）、頑、拙、丑、清、奇、黑、響等諸美於一身，它更具有震天動地的力度、奧妙莫測的神韵和深邃致遠的內涵。有著無比豐富的美學內涵和極高的觀賞收藏價值，被乾隆皇帝御稱為“天下第一石”。是古往今來公認的賞石瑰寶。

古人謂“仁者樂山，智者樂水，仁兼智者樂石”，“黃金萬兩易得，靈璧一石難求”，由此可以見得靈璧石確實是寰古不變的天下第一石。

靈璧石與江蘇太湖石、昆山石和廣東英德石同居中國四大名石，靈璧石更高居四大名石之首；靈璧石的礦床形成於震旦紀四頂山晚期，距今約有九億年的歷史，其硬度為摩氏4~7度之間，是玩石中屬於硬度適中者，最利於長期收藏。

靈璧石