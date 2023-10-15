2023台博會 印研中心曲面印刷技術活絡客製化市場

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2023台灣創新技術博覽會（Taiwan Innotech Expo）於112年10月12日至14日在世貿大樓一館盛大舉行，本會由經濟部、國家科學及技術委員會及國防部等單位主辦。展示國內外最新的創新科技與產品，包含創新領航館、未來科技館、永續發展館和發明競賽區等展區，涵蓋半導體、淨零綠能、資安、太空科技、AI、5G等各種主題。同時，博覽會也提供智慧財產與技術交易交流，促進商品化、國際化及投資商機；展示我國產官學研發創新成果，增進社會大眾對技術創新之認知。

隨著科技日新月異，加上這幾年疫情的影響，消費習慣逐漸由實體店面買賣跨越到電子商務買賣，不論是食、衣、住、行、育、樂都可以依靠線上購物獲得，而電子商務市場的興起，隨之銷售技巧也越來越新穎；如拋開傳統圖紋銷售，使用3D模擬進行線上的看樣，對於民眾在觀感上能大幅增加消費者對於產品的購買欲望，同時也可降低消費者對於線上購物的不安全感。

在經濟部產業技術司科技研究發展專案計畫支持下，財團法人印刷創新科技研究發展中心，(簡稱印研中心)，展示了「線上3D設計暨客製噴印服務平台」，此項技術運用AI圖紋生成及線上3D模擬引擎，提供使用者即時性快速設計的好用工具；另外，以數位相機搭配影像對位處理，讓設計好的圖紋可以精準的噴印在各種曲面、非平整面上，不再局限於傳統T恤、布料類平面類印刷，可大幅提升客製化商品應用領域到精品鞋、各式背包、手提袋…等。

對於傳統產業，本次技術導入有助於產業從代工走向生產工藝化、品牌化，再朝向高值化發展，並可創新推出數位轉型的新形態，積極推動前店、後廠，透過相關技術的數位轉型，可讓產業實現串連品牌商、製造商及消費者之間 (B2B2C)的商業模式，消費者可透過線上平台完成設計，並直接在配置有曲面直噴設備之自家工廠或是觀光工廠中進行客製化產品製作。

透過這次技術交易展將印刷業界新穎技術與多元應用展現給廠商作為轉型升級之參考，透過展覽及媒合技術，開拓商機，帶動經濟發展，對於擴展外銷有實質的助益。