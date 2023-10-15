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中鋼9月獲利有起色 法人：Q4鋼價漲勢恐出現變化

  • 工商時報 方明
示意圖。圖／本報資料照片
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中鋼（2002）9月獲利逆勢走揚，市場預估，中鋼11月盤價應會跟進寶鋼開平盤以因應市場的不確定性，即便漲價，幅度也不會太大；法人認為，原料價格上漲帶動的鋼價漲勢，恐會在第四季發生變化，仍維持中鋼「區間操作」的投資建議。

中鋼9月營收294.59億元，月減4％，但稅前盈餘5.14億元，較8月大幅增加4.72億元，主要受惠於單位成本下降讓毛利上升，加上礦業投資獲配股利增加業外收入，讓獲利逆勢走揚。

此外，大陸最大鋼廠寶鋼凍漲11月盤價，終結先前連三月上漲的趨勢，也為第四季鋼市走向投下變數。對此，中鋼解讀，雖然大陸房市是否好轉仍存疑，但對岸鋼廠第四季將開始減產，只是成本仍高，此時開平盤應有穩住走勢的意味。

群益投顧表示，中鋼9月維持損平點以上的小賺獲利水準，目前觀察鋼價上漲對下游拉貨力道的刺激效果有限，主要因為下游對未來需求持保守看法，不願過度拉高庫存；而國際鋼鐵原料近一個月快速上漲後轉趨震盪，維持鋼價將逐漸由漲轉平的預期。

群益投顧進一步指出，預期目前原料價格上漲帶動的鋼價漲勢，會在第四季發生變化，主因中國落實鋼鐵限產政策及需求未增強，可能在第四季影響原料價格，中國粗鋼限產政策能否落實，主要仍觀察中國中央的政令能否貫徹而定。

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