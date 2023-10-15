升息帶動資金成本走高 3大境外金融中心獲利衰退

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美國升息墊高資金成本，加上全球巨災損失增加帶動產險業及再保險業OIU經營趨於保守，今年前8月3大境外金融中心稅前損益不如2022年同期，產險業及再保險業OIU、證券業OSU更出現虧損。

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU）及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

金管會最新統計顯示，今年前8月整體OBU稅前盈餘合計新台幣427.8億元，年減92.2億元或17.7%。

金管會銀行局副局長童政彰分析，OBU獲利衰退主要有2大原因，首先是美元利率上揚，墊高OBU向總行拆借的資金成本，進而使其他淨收益縮水，其次是OBU手續費淨收益同樣呈現微幅下滑。

OBU存、放款呈現一增一減態勢，截至今年8月底止，OBU存款總額達3兆6081億元，年增797億元或2.3%；放款餘額則降至2兆2625億元，年減1550億元或6.4%。

今年前8月整體OIU稅前盈餘達411.4萬美元，年減1224.5萬美元或74.9%，其中產險業OIU前8月稅前虧損62.4萬美元、再保險業OIU稅前虧損15.5萬美元，僅壽險業OIU有稅前盈餘489.3萬美元，但仍年減684.6萬美元或58.3%。

金管會保險局副局長蔡火炎說明，主因全球氣候變遷造成巨災損失幅度及頻率雙雙增加，讓產險業及再保險業OIU經營轉趨保守，壽險業OIU則受美元升息影響，影響獲利表現。

今年前8月整體OIU保單件數共528件，年減90件，同時間保費收入達2615.2萬美元，年減1322萬美元或33.6%。

OSU方面，隨市場發債量回升，加上今年債市波動加劇，市場流動性高，交易員增加部位進出頻率，8月底證券OSU累計交易量續衝高至1183億美元，年增199億美元或20.2%。

不過，OSU前8月仍稅前虧損2304.1萬美元，相比去年同期多虧1702.3萬美元，金管會證期局副局長高晶萍解釋，OSU虧損原因主因美國利率走高，帶動外幣債券附買回交易（RP）資金成本墊高及庫存評價損失擴大所致。