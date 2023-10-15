獅子座可覓吉宅 巨蟹座廣結善緣

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◎白羊座（3月21日～4月20日） 國際財金 提防變數

是不是感覺有一股看不見了力量，在隱隱中影響了事業的運作？這是個宜謹慎面對事業職場事務的一周，合作事務的洽商事緩則圓。最重要的是，感覺不對，寧可多觀察、多思考。財利運勢頗佳，商務買賣與業務行銷都值得努力。投資求財，國際財金出現了變數，宜提防。幸運物與色彩：木化石與玫瑰紅。幸運數字：3、1、9、0及其組合。

◎金牛座（4月21日～5月21日） 震盪愈大 收穫愈豐

木星金牛，進入中段，繼續逆行。天王金牛，位於後段，也處於逆行狀態。貴人氣場明顯，不過對於人群中人們的客氣話，千萬別信以為真。愛情運勢理想，只因得到太歲星的祝福，人對了就不該繼續猶豫。合作事務洽商，依計畫進行為宜。投資求財運勢亦佳，震盪愈大愈理想。幸運物與色彩：粉晶與粉紅。幸運數字：3、4、9、8及其組合。

◎雙子座（5月22日～6月21日） 商務買賣 見好便收

小不忍，則亂大謀。許多時候，讓子彈飛也是一種修為。壓力是無形的殺手，該給自己一個喘息的空間與機會。愛情運勢雖不理想，不過當機會出現了，還是值得付出耐心，給自己與對的人一個機會。偏財運勢十分尷尬，商務買賣宜見好便收。投資求財也是如此，反彈宜站賣方。幸運物與色彩：珍珠與白色。幸運數字：8、1、4、6及其組合。

◎巨蟹座（6月22日～7月22日） 參加聚會 累積人脈

貴人磁場十分活絡，這是個大利努力執行廣結善緣策略的一周。勤於參加朋友社團聚會，容易積累貴人籌碼。合作的事務值得努力落實，只因為天助自助的劇情出現在巨蟹座身上。投資求財運勢出現了矛盾的磁場，乍看不理想的盤勢，其實隱藏的財富利基。幸運物與色彩：瑪瑙與棕色。幸運數字：1、6、9、7其組合。

◎獅子座（7月23日～8月23日） 進場賞屋 可覓吉宅

偏財運不理想，謹慎面對商務買賣事務及投資求財的運作。不過家庭運勢十分理想，家庭重要事務值得順勢執行，有意購買屋宅者，值得進場賞屋，只因吉屋可望覓得，同時也規避了虎視眈眈的劫財星厄勢力。投資求財，短線財利容易獲得營造，外資的兩手策略須要謹慎面對。幸運物與色彩：虎眼石與黃色。幸運數：8、4、5、0及其組合。

◎處女座（8月24日～9月22日） 貴人運佳 廣結善緣

金星雙女（處女），展開序幕。由於太歲星的垂愛，貴人磁場獲得了提升，宜積極廣結善緣。抱持學習的思維與態度，掌握住機會，學起來，再運作起來。唯一須要提醒的是，任何事務都不宜預設立場，更應該避開情緒性的抉擇。投資求財，短線運作，急漲急跌都是賺錢訊息。幸運物與色彩：黑曜石與紅色。幸運數字：3、9、2、4及其組合。

◎天秤座（9月23日～10月23日） 就線論線 營造財利

天秤之月，進入中段。水星天秤，正逐步進入中段。謹言慎行，尤其是和自家人溝通時，更應多一些換位思考的自我修煉。即便是熱情大方的讚美，也都須要謹慎執行，只因為容易熱臉貼冷屁股。財利運勢並不理想，商務買賣宜謹慎面對，投資求財就線論線容易營造短線財利。幸運物與色彩：橄欖石與粉紅。幸運數字：3、8、6、9及其組合。

◎天蠍座（10月24日～11月22日） 合作事務 稍安勿躁

火星天蠍，展開序幕。貴人在遠方，宜走出家門，面對群眾，積極營造與積累人緣能量。家庭運勢雖然也理想，不過購屋置產之舉恐怕須要多看多想。合作事務稍安勿躁為宜。愛情磁場並不吉利，放下是最為理想的趨吉避凶。投資求財短線財利雖明顯，但淺嚐即止為宜。幸運物與色彩：紫水晶與紫色。幸運數字：9、1、3、8及其組合。

◎射手座（11月23日～12月21日） 留意健康 宜多休息

健康磁場並不理想，雖然機會十分活絡，不過還是須要為自己安排休息的時間，畢竟人不是機器。不宜直中取，只宜曲中求，事業職場事務就是如此，一動不如一靜。幸運的是，貴人磁場十分明顯，並且提供了借力使力的機會。投資求財，財利架構在短線震盪節奏中。幸運物與色彩：紅翡與紅色。幸運數字：3、9、4、1及其組合。

◎摩羯座（12月22日～1月21日） 人云亦云 避之為宜

冥王山羊，位於後段，恢復順行。貴人氣勢雖然明顯，不過對於職場事務而言，就要謹慎思考旁人的建議與指點，有必要避開人云亦云。愛情磁場十分詭異，不過當放下所有的心情因素，發覺不但烏雲散去，還出現了陽光普照景象。投資求財，國際財金動向值得關注。幸運物與色彩：硨磲與黃色。幸運數字：5、2、0、8及其組合。

◎水瓶座（1月22日～2月19日） 首選標的 買權值股

謹慎理財，只因為暗劫財正在暗中腐蝕著寶瓶的荷包。這其中最需要規避的將會是「情緒性消費」，以及透過花錢疏放壓力的情形。機會出現了，宜積極掌握，不過向身邊的各領域朋友請益，不容易錯把馮京當馬涼。投資求財，關注權值股，順勢而為。幸運物與色彩：白玉與乳白。幸運數字：8、4、2、0及其組合。

◎雙魚座（2月20日～3月20日） 調節納財 主要策略

土星雙魚，位於前段，繼續逆行。海王雙魚，位於後段，也繼續逆行。當價值觀相左時，尊重朋友，保留自我，就不要再繼續尋找答案了。對於本周即便是短暫旅遊，也容易激發更強大的事業能量。對於投資求財而言，留意國際財金訊息，掌握住短線調節機點納財入袋。幸運物與色彩：琥珀與棕色。幸運數字：1、6、9、3及其組合。