加薩南部醫院滿載 世衛：北部患者再撤等同死刑

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世界衛生組織（WHO）今天表示，迫使加薩走廊（Gaza Strip）北部數千名患者撤至早已人滿為患的南部各間醫院，可能「相當於判處死刑」。

法新社報導，巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）一週前發動以色列建國以來最致命攻擊行動後，以色列預料將對哈瑪斯發動地面攻擊行動，並事先警告巴勒斯坦人撤離加薩北部。

聯合國專門機構世衛發布聲明說：「世界衛生組織強烈譴責以色列一再下令加薩北部的22間醫院，撤離院內超過2000名住院患者。」

「強迫撤離患者和醫療工作人員，將導致目前的人道和公衛災難進一步惡化。」

世衛指出，鑒於南部「醫療院所目前已達最大量能，無法吸收急增的病患」，若將北部2000名患者轉移至當地，「可能等同判處死刑」。

世衛表示，許多病危和虛弱患者如今「命懸一線」。世衛指的是加護病房和仰賴維生系統的患者、在保溫箱的新生兒、洗腎患者以及有妊娠併發症的婦女。

世衛表示，上述患者和其他人「一旦被迫移動，在撤離過程中無法獲得拯救生命的醫療服務，都將面臨病情急遽惡化或死亡」的風險。

哈瑪斯7日凌晨突襲以色列，刀刺和燒殺下造成超過1300人喪生；以色列旋即空襲加薩，造成超過2200人死亡。

世衛表示，加薩北部醫療人員現在面臨「痛苦抉擇」，是要背棄病危患者，還是冒自身生命危險留守當地，或是冒患者安危試著將他們轉至南部「已經無力再接收患者」的各家醫院。

世衛說：「絕大部分的醫療人員選擇留守，履行醫療專業人員立下的『不可傷人』誓言。」

「醫療工作人員應該永遠不需做出這麼困難的抉擇。」