台北紡織展重回疫情前規模 紡織廠搶商機

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第27屆台北紡織展（TITAS）將在10月17日登場，今年規模恢復到2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前水準，國內紡織大廠南亞、台化、遠東新世紀、新纖、儒鴻都將參展，摩拳擦掌搶商機。

台北紡織展將在10月17日至19日在南港展覽館1館舉辦，共有381家廠商參加，包括台灣、美國、德國、義大利、瑞士、瑞典、日本、韓國、印度、中國及香港等11個國家及地區，合計952個攤位。

台北紡織展今年主題緊扣永續環保、機能應用及智慧製造等3大核心主題。除了因應國際服飾品牌ESG（環境保護、社會責任、公司治理）的需要，紡織業者私下表示，在中國低價產能競爭下，台灣業者不得不往高端機能、永續環保的產品發展，才能在全球維持競爭力。

觀察今年台北紡織展的亮點，永續環保部分，遠東新、台化、新光合纖均展示將廢棄物轉化為織品的新技術。其中，遠東新利用碳捕捉技術，回收廢氣製成聚酯低碳原料，並研發出環保布料；台化透過化學散聚技術，將海洋廢棄漁網製成「尼龍6」的原料己內醯胺（CPL），品質與新原料相近；新纖則攜手美國循環材料供應商Ambercycle，要將舊衣服做成回收紗。

儒鴻、南緯預計展出機能應用相關產品，其中儒鴻將展出兼顧環保及機能性功能的面料Softform，南緯則推出高解析環保印花技術。

智慧製造方面，佰龍預計推出AlterKnit技術，利用直接將圖案編織進布料，省去後續印花和染整步驟，可有效降低水、化學品和能源消耗。

對於紡織業營運展望，紡拓會秘書長黃偉基接受電訪時指出，隨著COVID-19疫情因素逐漸淡去，今年展覽規模重返2019年水準，外國買家參展意願明顯積極，雖然交易表現短期無法回到2019年水準，但可望優於去年，並逐步成長。

黃偉基進一步分析，以紡織業樣態來看，今年10月登場的台北紡織展，反映的是明年秋冬款的市況；觀察今年第4季訂單已明顯回溫，在國外買家參展意願積極、今年6月後全球通膨漲幅趨緩下，研判品牌對明年市況有較佳的期待。