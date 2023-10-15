能源週18日登場 台塑新智能、台泥秀成果

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台灣國際智慧能源週18日登場，傳產業中跨足新能源領域的台泥企業團、台塑新智能都將展現成果。其中，台泥將展出結合水泥本業研製的專利儲能櫃，台塑新智能將秀出明年量產的國產電芯技術。

隨著淨零碳排議題逐漸成為顯學，台灣不少廠商看準相關商機，投入電池儲能市場。根據新能源專業研究機構InfoLink預估，2030年台灣電池儲能市場累積規模約達7GW到8GW，總容量約20GWh，累計市場規模達新台幣2000億元。

台灣能源週今年展出規模再創歷史高點，共有1275個攤位、350家能源業者參展。

台泥2018年開始布局綠能產業，今年迎來階段性成果，除了位於高雄小港的超級電池工廠進入試量產，今年更首次參展台灣能源週，將結合旗下台泥儲能、台泥綠能、能元科技、三元能元科技與能元超商等能源事業體，對外完整揭露台泥在鋰三元電池、儲能櫃、風電、光電、地熱發電、海洋溫差發電的布局。

此外，台泥高雄小港超級電池工廠配有6個專利混凝土儲能櫃，是台泥結合本業低碳建材推出的產品，除了具備專利認證、可防火防爆，還有注水滅火等確保措施，是台泥領先全球推出、以低碳建材打造的儲能櫃。台泥董事長張安平預計18日現身台灣能源週，為此款儲能櫃主持揭幕。

台塑集團去年7月成立的台塑新智能，今年將攜手南亞光電參展台灣能源週，預計展出堆疊式家用儲能系統、微藻固碳、電池回收等技術，同時展出兩大布局重點，分別為明年量產的國產電芯及下世代全固態電池技術。

台塑新智能在彰濱工業區斥資逾160億元，打造全台最大5GWh磷酸鋰鐵電芯廠，第1期2.1GWh明年完工後，將實現從模組到電池芯100%國產化。

除了耕耘電芯國產化，台塑新智能也把目光放到研製全固態電池，近期宣布投入2.2億元，攜手明志科技大學綠色能源電池研究中心建置試製產線，目標2027年至2028年於彰濱廠量產。