《通網股》耀登Q3營收回溫 毫米波產品明年具爆發力

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【時報記者王逸芯台北報導】射頻暨測試廠耀登(3138)第三季營收回溫，耀登歐系低軌衛星客戶基頻模組已進入測試整合階段，加上該歐系客戶近期歐洲通信衛星公司(Eutelsat SA)合併，耀登可望透過此次機會切入歐洲通信衛星公司的供應鏈。另外，耀登毫米波產品經長期開發後，逐漸發酵，預期明年在毫米波相關專案數量將明顯增加。

耀登9月合併營收為1.37億元，年減10.04%，1~9月累積營收12.68億元，年增2.54%。耀登9月營收主要受到量測設備代理業務交期安排所致，導致單月營收微幅下滑，但訂單能見度仍長達一年以上，射頻天線產品出貨持續成長，整體成長趨勢不會改變。今年第三季營收4.64億元，仍優於前兩季的4.22億元及3.82億元，且今年前三季營收相較去年同期仍為正成長表現。

低軌衛星在烏俄戰爭發揮了重大作用，讓各界對發展低軌衛星更加重視；衛星是一項很重要的通訊工具，可用來做緊急備援，而地面接收站更是衛星收發訊號不可或缺的設備。台灣數位發展部，將在國內設置低軌衛星地面接收設備，並由中華電(2412)將與歐系低軌衛星業者合作，代理其低軌道衛星業務落地台灣，預計最快明年推出服務。

耀登與歐系客戶基頻模組已進入測試整合階段，故在本次專案建置場域方面，耀登開發的地面接收設備將全力配合國家應用導入，加速國產化，加速耀登產品快速走向國際市場，帶動耀登地面接收設備產品出貨量。

另外，該歐系低軌衛星業者近期才與歐洲通信衛星公司(Eutelsat SA)合併，耀登可望透過此次機會切入歐洲通信衛星公司的供應鏈。除了低軌衛星相關業務之外，在高軌衛星也有機會打入，對耀登在衛星產品線將帶來更大的發展空間。

耀登除了在衛星產品之外，在電信端的產品也已相繼出貨給客戶，毫米波產品經過公司長期的開發後，逐漸發酵，預期明年在毫米波相關專案數量將明顯增加。同時，公司也不斷優化內部的接案流程，以因應未來龐大的商機，預期公司明年毫米波產品的接案量與營收相比今年至少有倍增以上的潛力；在毫米波應用越來越廣泛之下，耀登在其中勢必將扮演重要角色之一。