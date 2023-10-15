比利時眾議院外委會主席率團訪台 討論半導體等議題

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比利時聯邦眾議院外委會主席范荷芙今天率團訪台6天，成員包括8位跨黨派議員，訪團將晉見總統蔡英文，拜會經濟部長王美花、數位發展部長唐鳳，討論半導體供應鏈、性別人權等議題。

外交部發布新聞稿指出，比利時聯邦眾議院外交委員會訪團15至20日訪問台灣，訪團由該委員會主席、國會友台小組共同主席兼「對華政策跨國議會聯盟」（IPAC）共同主席范荷芙 （Els Van Hoof）率領，成員包括8位跨黨派及跨委員會議員。

訪團另將拜會立法院院長游錫堃、環境部等政府機構首長，接受外交部長吳釗燮款宴，並與台灣綠能、半導體及性別平等相關企業與研究機構會面，討論台比在性別、人權、環境、能源及建立供應鏈韌性等領域深化合作方向。

外交部指出，范荷芙是第3度訪台，近年積極關注台海情勢，多次透過國會質詢及參與「福爾摩沙俱樂部」（Formosa Club）、IPAC等跨國議會聯盟，連署支持台灣際參與，並譴責中國對台文攻武嚇。

外交部表示，訪團榮譽主席、外委會議員兼比利時國會友台小組共同主席達爾曼 （Georges Dallemagne）則是第6度訪台，他於2003年在比利時參議院推動通過參院首項友台決議案。

達爾曼並於2020年7月與范荷芙連袂提出「有關台灣國際地位決議案」，獲壓倒性通過，該案強調國際社會應大力聲援台灣，維護台海現狀與區域和平穩定，呼籲以具體行動支持台灣國際參與。

外交部表示，歡迎比利時跨黨派聯邦眾議員持續以實際行動支持台灣，彰顯台、比兩國理念相近，提升歐洲對台海和平與繁榮的重視，外交部期盼訪團藉此行促進兩國國會友好交流，並持續深化台比在各領域的實質合作。