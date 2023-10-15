別小看以巴戰火！末日博士曝這2國參戰 恐爆全球災難

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【中時新聞網 吳美觀】以巴戰火持續延燒，「末日博士」魯比尼（Nouriel Roubini）提出警告，全球金融市場低估中東地區爆發大規模戰爭的風險，一旦伊朗、黎巴嫩捲入其中，將打亂波斯灣地區原油供應，使油價飆漲，將導致全球經濟受重創。周五（13日）國際油價暴漲6％，累計本周油強漲5.9％。

BusinessInsider報導，魯比尼於12日受訪時表示，投資人認為以色列將別無選擇，只能占領加薩走廊，並一舉擊潰巴勒斯坦激進組織哈瑪斯（Hamas）。目前市場認為，以色列進入加薩，儘管情況會變糟，但衝突仍在可控之中，並未擴大。

不過魯比尼指出，最不利的局面是，萬一伊朗與黎巴嫩加入以巴戰爭，勢必打亂中東地區原油供應，推升油價飆漲，並使全球經濟遭受巨大衝擊。他說，這種情況不一定出現，但確實有發生的風險。

向來對宏觀經濟看法保守的摩根大通執行長戴蒙（Jamie Dimon）也示警，目前可能是全世界近幾十年來最危險的時期，因為俄烏戰爭加上最近爆發以巴衝突，可能對能源和糧食市場、全球貿易以及地緣政治產生深遠影響。

戴蒙也在給員工的信件中提到，以巴衝突擴散的風險，可能拉高反猶太主義和伊斯蘭恐懼症。他說，公司與美國、國際政府組織有密切合作，以確保員工人身安全。大摩在以色列的200多位員工已實施遠距上班。